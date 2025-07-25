柬泰致命衝突…泰國邊境地區逾13萬人撤離 已造成15人喪命

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天警告，昨天跟柬埔寨發生的致命跨境衝突已迫使泰國逾13萬民眾撤離家園，且兩國衝突「可能演變成戰爭」。

這場長期的邊境爭端在昨天引爆成激烈戰火，泰柬雙方出動火炮、戰車和地面部隊，聯合國安全理事會（UN Security Council）預定今天稍晚要對這次危機召開緊急會議。

法新社報導，柬埔寨邊境一帶可以聽到砲擊聲，當地的奧多棉吉省（Oddar Meanchey）通報，有1位70歲男性平民喪命，另有5人受傷。

泰國衛生部指出，有超過13萬8000人撤離國內邊境地區，這場衝突已造成15人喪命，分別是14位平民和1名軍人，另有46人受傷，其中包含15名官兵。

普譚在泰國首都曼谷告訴媒體：「由於是鄰國，我們一直試圖妥協，但現在我們已指示泰國軍方，如遇緊急狀況應立即採取行動。」

普譚還說道：「若局勢升溫，可能演變成戰爭，不過目前僅侷限於衝突。」

馬來西亞目前是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，他已經跟泰國和柬埔寨領導人通話，呼籲雙方停火並展開對話。