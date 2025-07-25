快訊

國民黨「不同意罷免」選前之夜登場 馬英九重話砲轟賴清德

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

聽新聞
0:00 / 0:00

柬泰致命衝突…泰國邊境地區逾13萬人撤離 已造成15人喪命

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
長期的邊境爭端在昨天引爆成激烈戰火，泰柬雙方出動火炮、戰車和地面部隊。 法新社
長期的邊境爭端在昨天引爆成激烈戰火，泰柬雙方出動火炮、戰車和地面部隊。 法新社

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天警告，昨天跟柬埔寨發生的致命跨境衝突已迫使泰國逾13萬民眾撤離家園，且兩國衝突「可能演變成戰爭」。

這場長期的邊境爭端在昨天引爆成激烈戰火，泰柬雙方出動火炮、戰車和地面部隊，聯合國安全理事會（UN Security Council）預定今天稍晚要對這次危機召開緊急會議。

法新社報導，柬埔寨邊境一帶可以聽到砲擊聲，當地的奧多棉吉省（Oddar Meanchey）通報，有1位70歲男性平民喪命，另有5人受傷。

泰國衛生部指出，有超過13萬8000人撤離國內邊境地區，這場衝突已造成15人喪命，分別是14位平民和1名軍人，另有46人受傷，其中包含15名官兵。

普譚在泰國首都曼谷告訴媒體：「由於是鄰國，我們一直試圖妥協，但現在我們已指示泰國軍方，如遇緊急狀況應立即採取行動。」

普譚還說道：「若局勢升溫，可能演變成戰爭，不過目前僅侷限於衝突。」

馬來西亞目前是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，他已經跟泰國和柬埔寨領導人通話，呼籲雙方停火並展開對話。

泰國 衝突 首相 總理 戰爭 柬埔寨 馬來西亞

延伸閱讀

改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

泰國與柬埔寨邊境衝突：開火已造成14人死亡，區域危機發生什麼事？

泰柬邊界衝突 14年最血腥交火 洪森發文闢謠：我沒逃

美長期支持 泰國軍力遙遙領先柬埔寨 空軍戰力更優勢

相關新聞

改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度

柬泰致命衝突…泰國邊境地區逾13萬人撤離 已造成15人喪命

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天警告，昨天跟柬埔寨發生的致命跨境衝突已迫使泰國逾13萬民...

泰柬邊境衝突延燒 多國發布旅遊警示！警告民眾避免前往

英國BBC報導，隨著泰國和柬埔寨邊境衝突延燒，多國警告自家民眾不要前往泰柬邊境附近地區。

泰柬邊境衝突 陸外長王毅：是當年西方殖民者的遺禍

對於泰國和柬埔寨爆發邊境衝突，大陸外長王毅今日在會見東協秘書長高金洪時說，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在...

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」堅拒第3國調解

泰國代總理普譚（Phumtham Wechayachai）25日警告，泰國與柬埔寨的跨界衝突「可能演變為戰爭」。與此同時...

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛，緊張局勢為何再度擴大？

泰國和柬埔寨的主權爭議邊境衝突，連續二天已知至少14人死亡，泰國也撤離了邊境10萬民眾，雙方爭端的升級成為2011年以來最血腥衝突。泰柬雙方各自指控對方先發動攻擊，同時也都出動了重型武器發動「反擊」——泰國出動F-16戰機空襲柬埔寨軍事目標、柬埔寨則對泰國發射火箭彈擊砲彈。從今年5月開始，泰國和柬埔寨軍方在邊境發生槍戰，演變為雙方一系列的軍事、政治與外交風暴；在複雜的泰柬歷史脈絡裡，這場區域危機發生了什麼事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。