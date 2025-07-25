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改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度。 歐新社
泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度。 歐新社

泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度。

尼孔德（Nikorndej Balankura）告訴法新社：「我們準備好了，如果柬埔寨想要透過外交管道，雙向地或甚至透過馬來西亞來解決此事，我們都準備好這麼做。不過截至目前我們沒有接獲任何回應。」

馬來西亞是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）昨天深夜在臉書發文表示，他已分別與泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）、柬埔寨總理洪馬內（HunManet）談話，呼籲雙方停止戰鬥、尋求外交解決之道。

安華寫道：「曼谷和金邊願意考慮這條路，我對這種正面訊號表示歡迎。」

尼孔德表示，安華在電話中試圖探詢「我們是否能夠降低當前情勢…是否有進行談判的可能」。

不過泰柬雙方今天持續交火，普譚甚至示警衝突有演變成為戰爭的可能。

路透社報導，泰國與柬埔寨邊境緊張情勢一觸即發，沿前線多個地點已爆發公然敵對，接連兩天兵戎相向。這起兩國超過十年以來最嚴重戰鬥至少已經造16人喪生，大多是泰國平民。

柬埔寨和泰國相互指控對方昨天清晨挑起這起衝突。情勢從一開始的輕兵器交火迅速升級成為猛烈砲擊。這處邊境存在主權爭議已超過一個世紀。

柬埔寨政府沒有立即回應置評請求。柬埔寨總理洪馬內昨天要求聯合國安全理事會（UNSC）針對此事召開會議，並且對他稱之為泰國「無端、預謀的軍事侵略」作出譴責。

安理會表示，今天將召開閉門會議商討此事。

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泰國 衝突 柬埔寨 外交部 馬來西亞

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