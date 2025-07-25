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泰柬邊境衝突延燒 多國發布旅遊警示！警告民眾避免前往

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國軍事機動單位25日在東北部素林對柬埔寨開火。路透
泰國軍事機動單位25日在東北部素林對柬埔寨開火。路透

英國BBC報導，隨著泰國柬埔寨邊境衝突延燒，多國警告自家民眾不要前往泰柬邊境附近地區。

英國外交、國協及發展事務部指明，柏威夏寺（Preah Vihear）、塔莫安通寺（Ta Moan Thom）和塔克拉貝（Ta Krabei）寺是泰柬兩國爭議區。他們表示：「民眾在這些地區旅行時要格外小心，遵守當地政府的指示。」

澳洲紐西蘭新加坡美國也更新了旅遊警示，敦促旅客避免前往軍隊發生武裝衝突的地區。香港和中國大陸也發布了黃色警示，是三個級別警示中級別最低的，用於有「威脅存在跡象」的地區。

泰國 衝突 英國 澳洲 美國 香港 柬埔寨 新加坡 紐西蘭 旅遊警示

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