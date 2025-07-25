泰柬邊境衝突 陸外長王毅：是當年西方殖民者的遺禍

對於泰國和柬埔寨爆發邊境衝突，大陸外長王毅今日在會見東協秘書長高金洪時說，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。

據大陸外交部，王毅25日在北京會見高金洪。王毅說，中方始終把東協作為周邊外交優先方向，支持東協在國際和地區事務中發揮更大作用。

王毅提出，當前形勢下，中國和東協可注重三方面合作：一是共同維護自由貿易和多邊貿易體制。濫施關稅的行徑破壞世貿組織規則，影響全球產供鏈穩定，損害他國發展和正當權益。世界不能重回叢林法則。中國和東協作為全球南方重要力量，應加強團結合作，抵制單邊主義、維護世貿規則、確保中國—東協自貿區和《區域全面經濟夥伴關係協定》的權威性和完整性。

王毅說，二是全面有效落實《南海各方行為宣言》，按期完成「南海行為準則」磋商，推動兩個平台協同增效，繼續按照「雙軌思路」妥處南海問題，共同塑造和平、友好、合作的南海新敘事；三是共同維護地區和平穩定。環顧世界，衝突對抗此起彼伏，國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。

王毅提及，近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂。這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。

王毅說，中方贊賞並支持東協輪值主席國積極展開斡旋努力，以「東協方式」推動對話協商和政治解決。他表態，作為柬泰共同的友鄰，中方願秉持公正公允立場，繼續為推動降溫緩局發揮建設性作用。

據中方發布，高金洪說，在柬泰邊境衝突問題上，相信有關國家領導人有政治智慧解決這一問題，「東協方式」是可行的，東協輪值主席國正根據《東協憲章》精神積極斡旋，感謝中方勸和促談的積極努力。