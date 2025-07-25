快訊

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」 堅拒第3國調解

泰柬邊境衝突 陸外長王毅：是當年西方殖民者的遺禍

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外長王毅（右）25日在北京會見東協秘書長高金洪。大陸外交部
大陸外長王毅（右）25日在北京會見東協秘書長高金洪。大陸外交部

對於泰國柬埔寨爆發邊境衝突，大陸外長王毅今日在會見東協秘書長高金洪時說，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。

據大陸外交部，王毅25日在北京會見高金洪。王毅說，中方始終把東協作為周邊外交優先方向，支持東協在國際和地區事務中發揮更大作用。

王毅提出，當前形勢下，中國和東協可注重三方面合作：一是共同維護自由貿易和多邊貿易體制。濫施關稅的行徑破壞世貿組織規則，影響全球產供鏈穩定，損害他國發展和正當權益。世界不能重回叢林法則。中國和東協作為全球南方重要力量，應加強團結合作，抵制單邊主義、維護世貿規則、確保中國—東協自貿區和《區域全面經濟夥伴關係協定》的權威性和完整性。

王毅說，二是全面有效落實《南海各方行為宣言》，按期完成「南海行為準則」磋商，推動兩個平台協同增效，繼續按照「雙軌思路」妥處南海問題，共同塑造和平、友好、合作的南海新敘事；三是共同維護地區和平穩定。環顧世界，衝突對抗此起彼伏，國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。

王毅提及，近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂。這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。

王毅說，中方贊賞並支持東協輪值主席國積極展開斡旋努力，以「東協方式」推動對話協商和政治解決。他表態，作為柬泰共同的友鄰，中方願秉持公正公允立場，繼續為推動降溫緩局發揮建設性作用。

據中方發布，高金洪說，在柬泰邊境衝突問題上，相信有關國家領導人有政治智慧解決這一問題，「東協方式」是可行的，東協輪值主席國正根據《東協憲章》精神積極斡旋，感謝中方勸和促談的積極努力。

泰國 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

王毅晤印度外長 籲攜手維護「全球南方」共同利益

印度外長訪中會王毅 籲避免貿易限制措施

中俄外長會 王毅促加強東亞協作 俄玩One Love諧音梗

陸官媒證實：王毅會見美國國務卿魯比歐

相關新聞

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」堅拒第3國調解

泰國代總理普譚（Phumtham Wechayachai）25日警告，泰國與柬埔寨的跨界衝突「可能演變為戰爭」。與此同時...

改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度

泰柬邊境衝突延燒 多國發布旅遊警示！警告民眾避免前往

英國BBC報導，隨著泰國和柬埔寨邊境衝突延燒，多國警告自家民眾不要前往泰柬邊境附近地區。

泰柬邊境衝突 陸外長王毅：是當年西方殖民者的遺禍

對於泰國和柬埔寨爆發邊境衝突，大陸外長王毅今日在會見東協秘書長高金洪時說，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在...

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛，緊張局勢為何再度擴大？

泰國和柬埔寨的主權爭議邊境衝突，連續二天已知至少14人死亡，泰國也撤離了邊境10萬民眾，雙方爭端的升級成為2011年以來最血腥衝突。泰柬雙方各自指控對方先發動攻擊，同時也都出動了重型武器發動「反擊」——泰國出動F-16戰機空襲柬埔寨軍事目標、柬埔寨則對泰國發射火箭彈擊砲彈。從今年5月開始，泰國和柬埔寨軍方在邊境發生槍戰，演變為雙方一系列的軍事、政治與外交風暴；在複雜的泰柬歷史脈絡裡，這場區域危機發生了什麼事？

柬埔寨控泰軍突襲7處 兩度投擲「集束炸彈」違反國際法

柬埔寨國防部25日發布聲明，強烈譴責泰國軍隊自凌晨開始，在兩國邊境的7個地點發動攻擊，並在柬國境內動用國際禁用的集束炸彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。