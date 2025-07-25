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泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

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泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」堅拒第3國調解

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國代總理普譚，攝於3日。路透
泰國代總理普譚，攝於3日。路透

泰國總理普譚（Phumtham Wechayachai）25日警告，泰國與柬埔寨的跨界衝突「可能演變為戰爭」。與此同時，泰國外交部也拒絕第三國提出的調解建議，堅稱泰柬爭端應透過雙邊途徑解決。

法新社報導，普譚在曼谷對記者表示：「如果情勢升級，可能演變為戰爭，但目前仍僅限於衝突。」他還表示，兩國交火已影響到民眾生活，並強調泰國政府「已經捍衛我們的國家與主權。」

泰國外交部發言人尼功德（Nikorndej Balankura）接受路透採訪表示，儘管美國、中國大陸和東協輪值主席國馬來西亞都表達願意促成對話，但泰方目前並不尋求外部干預。

尼功德說表示，他認為現在還不需要任何第三國的調解，「我們堅持認為雙邊機制才是最佳出路，這是一場兩國間的對抗。」並表示柬方必須先停止邊境地區的暴力行為。

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