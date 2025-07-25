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柬埔寨控泰軍突襲7處 兩度投擲「集束炸彈」違反國際法

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
柬埔寨奧多棉芷省25日可見一名士兵站在載有俄製BM-21火箭發射器的卡車上。法新社
柬埔寨奧多棉芷省25日可見一名士兵站在載有俄製BM-21火箭發射器的卡車上。法新社

柬埔寨國防部25日發布聲明，強烈譴責泰國軍隊自凌晨開始，在兩國邊境的7個地點發動攻擊，並在柬國境內動用國際禁用的集束炸彈，嚴重違反國際人道法與戰爭法。

柬中時報報導，柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬里（Maly Socheata）將軍在記者會上表示，泰軍自凌晨3時20分起，對柏威夏省與奧多棉芷省多地發起密集攻擊，目標包括宗教遺址、自然保護區和居民聚集區。

馬里詳細列出7次攻擊的時間與地點，並指控泰軍分別在「骷髏山」地區與柏威夏省君克汕縣德崇自然村投擲集束炸彈，上午8時試圖奪取塔克拉貝（Ta Krabei）寺，最終被柬軍果斷擊退。

她表示，泰軍用集束炸彈發動無差別攻擊，嚴重違反《集束彈藥公約》與國際戰爭行為規範，已對柬埔寨的國家主權與民眾安全構成嚴重威脅，並痛斥：「泰軍此舉是赤裸裸的侵略行為，不僅危害柬埔寨平民和生態環境，更暴露其對國際法和基本人道原則的公然蔑視。」

馬里將軍強調，儘管泰方不斷試圖突破防線，柬埔寨軍隊仍堅守陣地、果斷應對，成功挫敗泰軍奪取塔克拉貝寺的企圖，堅定維護國家主權和領土完整。

另根據高棉時報報導，泰軍士兵截至上午11時，對塔莫安通（Ta Moan Thom）寺發動猛烈攻擊，動用重型炮火與步兵，但柬軍頑強抵抗並猛烈還擊。

泰國 衝突 柬埔寨

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