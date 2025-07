柬埔寨控泰軍突襲7處 兩度投擲「集束炸彈」違反國際法

柬埔寨國防部25日發布聲明,強烈譴責泰國軍隊自凌晨開始,在兩國邊境的7個地點發動攻擊,並在柬國境內動用國際禁用的集束炸彈,嚴重違反國際人道法與戰爭法。

柬中時報報導,柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬里(Maly Socheata)將軍在記者會上表示,泰軍自凌晨3時20分起,對柏威夏省與奧多棉芷省多地發起密集攻擊,目標包括宗教遺址、自然保護區和居民聚集區。

馬里詳細列出7次攻擊的時間與地點,並指控泰軍分別在「骷髏山」地區與柏威夏省君克汕縣德崇自然村投擲集束炸彈,上午8時試圖奪取塔克拉貝(Ta Krabei)寺,最終被柬軍果斷擊退。

她表示,泰軍用集束炸彈發動無差別攻擊,嚴重違反《集束彈藥公約》與國際戰爭行為規範,已對柬埔寨的國家主權與民眾安全構成嚴重威脅,並痛斥:「泰軍此舉是赤裸裸的侵略行為,不僅危害柬埔寨平民和生態環境,更暴露其對國際法和基本人道原則的公然蔑視。」

馬里將軍強調,儘管泰方不斷試圖突破防線,柬埔寨軍隊仍堅守陣地、果斷應對,成功挫敗泰軍奪取塔克拉貝寺的企圖,堅定維護國家主權和領土完整。

另根據高棉時報報導,泰軍士兵截至上午11時,對塔莫安通(Ta Moan Thom)寺發動猛烈攻擊,動用重型炮火與步兵,但柬軍頑強抵抗並猛烈還擊。

🚨BREAKING #Cambodian Troops have regained full control of Ta Moan Thom Temple and Ta Krabei Temple on the Border of #Thailand 🇹🇭 , the #Cambodian 🇰🇭 state media says.#ThailandCambodia pic.twitter.com/wNwf3S3pxk