泰國代理總理警告：柬泰邊境衝突恐演變成戰爭

泰國和柬埔寨的主權爭議邊境衝突，連續二天已知至少14人死亡，泰國也撤離了邊境10萬民眾，雙方爭端的升級成為2011年以來最血腥衝突。泰柬雙方各自指控對方先發動攻擊，同時也都出動了重型武器發動「反擊」——泰國出動F-16戰機空襲柬埔寨軍事目標、柬埔寨則對泰國發射火箭彈擊砲彈。從今年5月開始，泰國和柬埔寨軍方在邊境發生槍戰，演變為雙方一系列的軍事、政治與外交風暴；在複雜的泰柬歷史脈絡裡，這場區域危機發生了什麼事？

2025-07-25 15:11