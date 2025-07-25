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泰國代理總理警告：柬泰邊境衝突恐演變成戰爭

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導

泰國柬埔寨邊境衝突今天進入第2天，泰國代理總理普譚（PhumthamWechayachai）警告，雙方衝突「恐演變成戰爭」。

法新社報導，普譚在曼谷告訴媒體：「儘管目前仍限於衝突階段，如果局勢升溫，恐演變成戰爭。」

柬埔寨省級政府官員今天告訴法新社，泰國跨境空襲造成1名柬埔寨平民喪生，另有5人受傷。

柬埔寨邊境烏杜敏契省（Oddar Meanchey）政府發言人說，烏杜敏契省轄區內的戰鬥到目前為止造成1名平民死亡，5人受傷，死者是1名70歲老翁。

泰國 衝突 柬埔寨

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