泰柬衝突第2天 泰：增至14死46傷10萬人撤離

泰國與柬埔寨在邊境爆發軍事衝突邁入第2天，泰國軍方聲稱，雙方今晨再度交火。泰國政府表示，截至24日晚間，泰方增至14人死亡，另有46人受傷，10萬人已從邊境衝突區撤離。

路透社報導，泰國軍方聲稱，雙方今天破曉前，在泰國東北部的烏汶省（Ubon Ratchathani）與素輦省（Surin）交火，且柬埔寨出動大砲與俄製BM-21多管火箭系統等重型武器。

泰國當局表示，已經從泰國一側的衝突地區撤離10萬人。

泰國軍方透過聲明表示：「柬埔寨部隊持續使用重型武器、野戰砲和BM-21多管火箭進行轟炸…泰國部隊已經依照戰術情勢，透過適當的支援火力回應。」

泰國與柬埔寨互控昨天在具有爭議的邊境區域挑起衝突，並從輕型武器交火快速升溫成重砲轟擊，範圍擴及至少6個地點、綿延209公里的邊界，兩國在邊境地區的主權爭議已經超過1個世紀。

路透社在素輦省的記者今天指出，不時傳來爆炸聲，且大批泰國軍人在道路上與加油站戒備，當地大部分地區是農村。一批集結約10輛卡車、裝甲車與戰車的泰國軍方車隊，穿越稻田環繞的省道，朝邊境方向移動。

泰國主張，一名泰國軍人踩到柬方部隊近期埋設的地雷，導致他失去右腿，因此於23日晚間召回駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰國大使作為回應，幾個小時後雙方就爆發衝突。柬埔寨方面則駁斥指控毫無根據。

根據泰國衛生部的數據，截至24日晚間，泰國方面的死亡人數增至14人，其中13人是平民，另外有46人受傷，其中有14人為軍人。

而柬埔寨政府則未提供任何死傷的細節或是撤離平民的相關資訊。柬埔寨政府發言人並未立即回應有關最新衝突的置評請求。

柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）發言人菲克迪（Meth Meas Pheakdey）表示，1名平民身亡、5人受傷，有1500個家庭已經撤離。

泰國昨天罕見出動6架F-16戰機，其中一架戰機奉命空襲柬埔寨一個軍事目標。柬埔寨方面譴責此舉為「魯莽且殘暴的軍事侵略行動」。