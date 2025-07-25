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泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

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泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國和柬埔寨十多年來最嚴重的戰事25日進入第二天，兩軍互以重型炮火交戰，圖為泰國素林府的泰軍機動砲兵部隊執行任務。路透
泰國和柬埔寨十多年來最嚴重的戰事25日進入第二天，兩軍互以重型炮火交戰，圖為泰國素林府的泰軍機動砲兵部隊執行任務。路透

泰國柬埔寨的邊境衝突25日進入第2天，根據泰軍發布戰報，兩軍凌晨圍繞著柏威夏寺地區（Preah Vihear Temple）激烈駁火，柬軍隊發動突擊奪取469高地（Hill 469），並動用重型武器向駐守在崇博口（Chong Bok）的泰軍開火。

衛報與泰國民族報報導，泰國軍方通報，烏汶省（Ubon Ratchathani）和素林省（Surin）在凌晨之前爆發衝突，柬軍動用炮兵與俄製火箭系統。聲明指出：「柬埔寨部隊進行持續炮擊，動用重型武器、野戰炮兵與BM-21多管火箭系統，泰軍依據戰場情勢發動適當還擊火力。」

柬軍凌晨4時30分猛烈攻擊圍繞柏威夏寺地區的泰軍，泰軍特種部隊隨後隊發現六輛柬軍戰車，駐守在崇博口的泰軍於5時25分左右開炮支援。泰國偵察部隊隨後在Kasaetsuek邊境區偵測到柬軍活動，作為回應，泰軍第二軍區特種步兵部隊轄下部隊發起還擊。

至凌晨6時29分，柬軍發動攻勢以奪取469高地，從崇博口南部地區動用炮兵與迫擊砲，猛烈砲擊泰軍位於408高地（Hill 408）陣地，並且發射BM-21多管火箭砲。泰軍則以155公厘火炮進行反擊。

泰國東北部第二軍區司令部透過臉書發布圖卡，公布柬軍使用的BM-21、PHL-81與Type-90B等3種火砲與射程範圍，並上傳危險區域的地圖，呼籲民眾配合撤離。

衛報報導，泰國內政部指出，四個邊境省份的10萬0672人已轉移至避難所，衛生部則宣布死亡人數已上升至15人，其中14人是平民。柬埔寨政府尚未公布任何有關平民傷亡或撤離的細節，但奧多棉芷省（Oddar Meanchey）一位地方官員告訴路透，一名平民喪生，另有5人受傷，已撤離1500戶家庭。

聯合國安理會預定25日就泰柬邊境衝突召開會議。作為泰國長期盟友的美國呼籲立即停止敵對行動。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在例行記者會上表示，美方「對泰國與柬埔寨邊境衝突升級深表關切，對平民傷亡的報導深感悲痛。」他強調：「美國呼籲立即停止敵對行動，保護平民，並以和平方式解決衝突。」

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