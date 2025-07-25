泰柬邊境軍事衝突 泰政府：逾10萬平民撤離邊境
泰國和柬埔寨爆發10年以來最嚴重邊境衝突，泰國政府今天表示已有超過10萬人逃離泰柬邊境。與此同時死亡人數持續上升，國際紛紛呼籲雙方停止敵對行動。
法新社報導，泰柬長期以來的爭議邊境區24日爆發武裝衝突，出現戰機、大砲、坦克與地面部隊激烈交戰局面。聯合國安全理事會預計今天稍晚召開緊急會議因應這場危機。
泰國內政部表示，邊境4省10多萬人逃離家園，已被安置到近300個臨時避難所。
泰國衛生部指出，死亡人數已增至14人，其中13人是平民，另有1名軍人。
法新社記者今早在距離邊境20公里的柬埔寨桑隆鎮（Samraong）聽到遠方傳來砲擊聲。當槍聲響起，一些居民趕緊將財物裝上車，帶上孩子，急忙逃離。
41歲的巴克（Pro Bak，音譯）告訴法新社：「我們家非常靠近邊境，今早6點又開火了，我們都很害怕。」他帶著妻小到佛寺避難，「我不知道我們何時能回家」。
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