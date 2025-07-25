快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

柬埔寨火箭彈落在泰國境內加油站便利商店 疑有「母子相擁」而亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自新聞影像的截圖顯示，泰國和柬埔寨24日爆發邊境衝突時，泰國四色菊府甘他臘縣一家加油站的便利店冒出濃煙。路透
這張取自新聞影像的截圖顯示，泰國和柬埔寨24日爆發邊境衝突時，泰國四色菊府甘他臘縣一家加油站的便利店冒出濃煙。路透

泰國柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，泰國東北部第二軍區司令部臉書當時上傳一段影片，指控柬軍發射的BM-21火箭彈落在一處加油站的便利商店。有泰媒指出，疑似有母子相擁而亡，遺體被燒焦、場面極為悲慘。

泰國郵報與新新聞報（khaosod）報導，該處加油站位於四色菊府甘他臘縣班普村（Ban Phue），柬軍發射的火箭彈引發火災後，消防人員緊急出動灌救，火勢最終被控制，鑑識人員於當天中午12時半左右進入現場展開調查，發現共有7人罹難。

7名死者中，1人倒臥在店前的人行道上，另有2人死於櫃檯前，3人均為便利商店員工，商品區則發現3具遺體，據報呈現母子相擁姿勢。初步判斷並未直接遭爆炸波及，而是疑遭大火燒死或吸入濃煙窒息。此外，在加油站出口處還另發現1具遺體。

因便利商店貨倉與員工休息室的門上鎖，且部分貨品倒塌堵住出入口，相關單位當時仍在等待進入調查，尚不清楚是否仍有民眾受困。現場已被封鎖，禁止無關人員進入，以等待值班法醫與警方到場勘驗，預計仍需一些時間才能展開進一步作業。

一位當時正在加油的民眾回憶，事發時突然聽見一聲巨響，接著就看到濃煙與大火吞噬整間便利商店，隨後看到人群驚慌逃竄，自己也嚇得立刻逃命，直至目前仍心有餘悸。

泰國 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

泰柬互控侵犯主權 柬埔寨總理指泰國「蓄意攻擊」違反國際法

泰國與柬埔寨衝突 馬來西亞首相籲雙方讓步嘗試談判

泰國、柬埔寨邊境衝突升溫！回顧2國百年仇恨 主權爭議一次看

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

相關新聞

柬埔寨火箭彈落在泰國境內加油站便利商店 疑有「母子相擁」而亡

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，泰國東北部第二軍區司令部臉書當時上傳一段影片，指控柬軍發射的BM-21火箭...

泰柬交火先「跑路」？柬埔寨強人洪森秀照片怒斥泰媒捏造

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，一度有消息聲稱柬國前總理、現任參議院院長洪森（Hun Sen）已搭專機離境...

泰柬邊境衝突25日再傳交火 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

泰國和柬埔寨經歷數周的緊張升溫與外交爭端後，24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，並互控對方率先開火。中國大陸央視報導，泰柬...

泰柬戰火波及超商釀學生傷亡 安理會將緊急會商

泰國和柬埔寨昨天在爭議邊境地區爆發十多年來最血腥軍事衝突，地方官員說加油站附設便利商店遭受波及，死者多為學生。聯合國安理...

比兵力武器 泰國遙遙領先柬埔寨

泰國和柬埔寨廿四日在邊界爆發武裝衝突，美國CNN報導，若論泰柬兩國軍力，泰軍總兵力、武器先進程度及數量，都優於柬埔寨。

邊界交火 泰F16空襲 柬火箭射擊

泰國與柬埔寨廿四日在兩國主權爭議邊界爆發自二○一一年以來最嚴重的衝突，兩軍以F-16戰機和多管火箭系統等輕、重型武器交火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。