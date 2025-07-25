柬埔寨火箭彈落在泰國境內加油站便利商店 疑有「母子相擁」而亡

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，泰國東北部第二軍區司令部臉書當時上傳一段影片，指控柬軍發射的BM-21火箭彈落在一處加油站的便利商店。有泰媒指出，疑似有母子相擁而亡，遺體被燒焦、場面極為悲慘。

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) 2025年7月24日

泰國郵報與新新聞報（khaosod）報導，該處加油站位於四色菊府甘他臘縣班普村（Ban Phue），柬軍發射的火箭彈引發火災後，消防人員緊急出動灌救，火勢最終被控制，鑑識人員於當天中午12時半左右進入現場展開調查，發現共有7人罹難。

7名死者中，1人倒臥在店前的人行道上，另有2人死於櫃檯前，3人均為便利商店員工，商品區則發現3具遺體，據報呈現母子相擁姿勢。初步判斷並未直接遭爆炸波及，而是疑遭大火燒死或吸入濃煙窒息。此外，在加油站出口處還另發現1具遺體。

因便利商店貨倉與員工休息室的門上鎖，且部分貨品倒塌堵住出入口，相關單位當時仍在等待進入調查，尚不清楚是否仍有民眾受困。現場已被封鎖，禁止無關人員進入，以等待值班法醫與警方到場勘驗，預計仍需一些時間才能展開進一步作業。

一位當時正在加油的民眾回憶，事發時突然聽見一聲巨響，接著就看到濃煙與大火吞噬整間便利商店，隨後看到人群驚慌逃竄，自己也嚇得立刻逃命，直至目前仍心有餘悸。