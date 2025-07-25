泰柬交火先「跑路」？柬埔寨強人洪森秀照片怒斥泰媒捏造

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，一度有消息聲稱柬國前總理、現任參議院院長洪森（Hun Sen）已搭專機離境。但洪森當晚就駁斥泰媒宣稱他已逃往中國大陸的報導，稱之為「捏造」。

根據此前新聞，臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」指稱，編號MEDIC77的洪森專機24日上午10時11分離開柬埔寨首都金邊，將飛往中國大陸。雖然無法證實他是否就在機上，卻已引發泰國網友嘲諷。

高棉時報25日報導，身為五星上將的洪森發表措辭強硬的公開聲明，表示自己正透過視訊和其他安全管道，與軍方高層協同作戰，以因應柬方所稱泰軍入侵柏威夏（Preah Vihear）邊境地區。

洪森表示，「稍早一家泰國報紙報導稱，我已離開柬埔寨前往中國。我現在要澄清的是，我透過視訊系統和其他方式，與總理、國防部長、武裝部隊總司令以及各軍種指揮官一同積極參與指揮作戰，對抗泰國侵略者。」

洪森強調，「我沒有逃到任何地方，所以請同胞們不要擔心！」

他指出，自從泰軍指揮官威脅要關閉塔莫安通寺（Ta Moan Thom）寺入口後，他就一直坐鎮國內，接著進一步指控泰國政界和媒體在散播假消息，意圖誤導泰柬兩國人民。他說：「泰國政客與媒體發表這種捏造新聞，現在已成了他們的常態文化。」

洪森表示：「去吧，繼續騙人！」最後語帶雙關地表示：「別『泰』我！」（Don’t Thai to me，意指不要對我撒謊。）