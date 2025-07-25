泰柬戰火波及超商釀學生傷亡 安理會將緊急會商

泰國和柬埔寨昨天在爭議邊境地區爆發十多年來最血腥軍事衝突，地方官員說加油站附設便利商店遭受波及，死者多為學生。聯合國安理會將就這波衝突緊急會商。

法新社報導，泰國和柬埔寨長年來因邊境主權爭議關係緊繃，這波衝突代表兩國爭端急劇升級，雙方出動戰車、大砲和地面部隊，造成至少12人喪生。

泰柬自2008年以來邊境零星暴力事件不斷，2011年發生嚴重衝突，今年5月雙方再次短暫交火，1名柬埔寨士兵陣亡。泰國近日指控柬埔寨在爭議邊境地區埋設地雷，炸傷5名泰軍後，泰國本週召回駐柬大使，並驅逐柬埔寨大使。柬埔寨昨天也將兩國關係降至最低級別，驅逐泰國駐金邊外交官員。

雙方昨天互控對方在邊境兩座寺廟附近先開火。柬埔寨對泰國發射火箭和砲彈，泰國軍方則緊急出動F-16戰機空襲。

泰國公共衛生部表示，1名軍人和至少11名平民喪生，多數是在東北部四色菊省（Sisaket）一處加油站附近的火箭攻擊中喪命。

現場畫面顯示，加油站附設便利商店冒出濃煙。省級官員表示，多數死者是事發當時在店內的學生。

泰國表示已有35人受傷，並指控柬埔寨攻擊民用建築。

泰國東北部素輦省（Surin）帕農冬拉區（PhanomDong Rak）一家有30張病床的醫院遭到砲彈攻擊，窗戶碎裂，部分屋頂崩塌。這家醫院在2011年泰柬大規模衝突中也曾遭受波及，本月23日為預防起見疏散部分人員。

一名駐守在醫院入口處的士兵告訴法新社：「我們得到情報說柬埔寨會發動攻擊。」這名軍人基於安全理由不願具名。

柬埔寨尚未就傷亡情況置評，國防部發言人在記者會上被問及此事時不願回應。

法新社記者在泰國邊境附近採訪多名逃離村莊以躲避戰火的柬埔寨人，1名36歲的民眾說「我們不敢留下，他們打得非常兇，我的房子都在搖晃」。

外交消息人士告訴法新社，聯合國安全理事會今天將就泰柬爆發致命邊境衝突舉行緊急會議。

消息人士說，這場會議是應柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）要求召開，將於下午3時（台灣時間26日凌晨3時）閉門舉行。

泰國駐金邊大使館敦促國民「盡快」離開柬埔寨。

歐洲聯盟和柬埔寨的親密盟邦中國對這波衝突均表示「深為關切」，並呼籲泰柬雙方對話。

美國和法國也分別呼籲泰柬立即停火，展開對話。柬埔寨曾受法國殖民統治。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）告訴媒體：「美國敦促立即停止敵對行動、保護平民，並和平解決衝突。」