泰柬邊境衝突25日再傳交火！ 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

泰國和柬埔寨經歷數周的緊張升溫與外交爭端後，24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，並互控對方率先開火。中國大陸央視報導，泰柬兩國25日在邊境地區再度交火，凌晨2時、3時和5時均有砲擊聲傳出。

根據泰國軍方消息臉書專頁說法，柬軍清晨時分逼近泰軍防線後率先開火，泰軍立即動用ATMG 155公厘火炮反擊，並猛轟柬軍發射BM-21火箭炮的據點、將之摧毀。

高棉時報報導，柬埔寨上下議院24日晚間發表措辭強烈的聲明，譴責泰方在兩國邊境的軍事侵略行為，違反柬埔寨主權、國際法以及區域和平，指控泰軍入侵柬埔寨境內多個神聖且具有歷史意義的地點，並指泰軍行動「蓄意」、「挑釁」且「嚴重違反」聯合國憲章與東協原則。

柬埔寨參議院強調，遭到攻擊地點具有戰略與文化重要性，並宣稱前述地點「完全位於國際公認的柬埔寨邊界內」，此界線已獲歷史條約與法律裁決所確認，並重申柬埔寨皇家武裝部隊（RCAF）根據聯合國憲章第51條享有自衛權，並讚揚軍方在此次攻擊中的「專業與克制」。

參議院還對「柬埔寨祖國和平締造者」、參議院院長洪森的領導表達「深切支持」，並肯定洪馬內總理在此次危機中的「堅定領導」。

柬國參議院亦呼籲國際社會，包括聯合國、東協及「所有愛好和平的國家」，對此一「嚴重違規行為」採取「緊急且果斷的行動」。路透報導，聯合國安理會25日將舉行緊急會議，討論泰柬局勢。