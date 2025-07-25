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邊界交火／比兵力武器 泰國遙遙領先柬埔寨

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

泰國柬埔寨廿四日在邊界爆發武裝衝突，美國ＣＮＮ報導，若論泰柬兩國軍力，泰軍總兵力、武器先進程度及數量，都優於柬埔寨。

泰國現役軍人共卅六萬一千人，規模是柬埔寨三倍。此外，泰國軍備質量也遙遙領先柬埔寨。

英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）二○二五年版軍事平衡報告寫道：「泰國擁有規模大、資金充足的軍隊，泰國空軍是東南亞國家中裝備最精良且最訓練有素的空軍之一。」

ＩＩＳＳ指出，美國將泰國列為重要非北約盟友。這使泰國數十年來享有美國武器系統支援，儘管泰國近年來也和中國大陸加速發展關係，並在以色列、義大利、俄羅斯、南韓和瑞典協助下發展國內武器工業。

泰國空軍擁有至少十一架新式瑞典獅鷲戰鬥機，及數十架舊式美製Ｆ-十六和Ｆ-五戰機。柬埔寨沒有具備作戰能力的空軍。

泰國地面部隊擁有許多戰車，包括六十輛新式中國大陸製ＶＴ-四戰車，及數百輛舊式美製戰車。二○二五年版軍事平衡報告也指出，柬埔寨擁有約二百輛舊式中國大陸製和蘇聯製戰車。

此外，泰國陸軍擁有超過六百門火砲，包括至少五十六門強大的一五五公厘火砲及超過五百五十門牽引砲。柬埔寨只有十多門一五五火砲及四百門較小型牽引砲。

泰軍還擁有美製眼鏡蛇攻擊直升機和十八架美製黑鷹運輸機，柬埔寨只有幾十架老式蘇聯和中國大陸製運輸直升機。

泰國 衝突 柬埔寨

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