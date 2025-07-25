邊界交火／泰柬邊界爭端埋衝突 中國促對話

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒廿四日報導，近幾十年來泰國與柬埔寨處於既競爭對抗又合作的複雜關係。

泰柬間的陸地邊界總長約八一七點五公里，大多由法國殖民柬埔寨時畫設，這條漫長邊界不時可見雙方爆發軍事衝突，甚至淪為兩國政治緊張根源。柬埔寨曾尋求荷蘭海牙的國際法院（ＩＣＪ）對泰柬爭端地區，包括最近發生衝突的地點做出裁決。

然而泰國並不承認ＩＣＪ擁有對本案的管轄權，並主張泰柬邊界的部分地區至今仍是未定界，包含幾座古廟的地點。

二○一一年泰柬兩軍在聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）列入世界遺產、建於十一世紀的普里維希神廟附近地區發生衝突，導致兩國數千人無家可歸和至少廿人喪生。

至於泰柬最新衝突的導火線，則是五月在柬埔寨、泰國與寮國交界的「翡翠三角區」主權爭議邊界地區，泰柬兩軍短暫衝突，造成一名柬埔寨軍人死亡，使兩國緊張升溫。兩軍皆宣稱是出於自衛，並將衝突肇因歸咎對方。

儘管泰柬兩軍高層均聲稱願舒緩緊張，但雙方仍以武力恫嚇彼此，並沿邊界增兵。

英國廣播公司（ＢＢＣ）廿四日分析，泰柬猛烈交火，然後以相當快的速度降溫。沒人真的認為，這會演變為俄烏戰爭般的全面戰爭，但泰柬高層此刻都欠缺從這場對抗衝突抽身的實力及信心。

柬埔寨在經濟上舉步維艱，且現任總理洪馬內是前總理、強人洪森之子，自前年八月上台以來，尚未樹立權威。洪森則似乎為了擦亮自己的民族主義者招牌，不惜使泰柬衝突加劇。

泰國在政治上則是執政聯盟搖搖欲墜，幕後的影武者是前總理塔信。他自認與洪森及其家人的私交密切，但因洪森外洩和塔信女兒、時任泰國總理的貝東塔間私人通話而覺得遭到背叛，該通話內容也使貝東塔正被泰國憲法法院停職。

接下來需觀察其他東協（ＡＳＥＡＮ）國家會否介入並勸泰柬降溫。避免成員國間發生衝突向來是東協宗旨，協助泰柬化解這場衝突將是部分東協國家當前的優先要務。東協輪值主席國馬來西亞總理安華廿四日對媒體說，目前事態發展令人擔憂，已傳訊息給兩國總理，「盼今晚能與兩人通話」。

洪森去年十二月訪中時，中國大陸國家主席習近平當面形容中柬為鐵桿友誼，接著貝東塔今年二月也訪中。中國外交部發言人郭嘉昆廿四日也在例行記者會提到，泰柬都是中國友好鄰邦及東協重要成員；中方對當前事態發展深感擔憂，希望雙方透過對話協商妥善解決問題。從區域國家的共同利益和訴求出發，中方秉持公正公允立場，業已且將持續以自己的方式做勸和促談工作，為推動緩局降溫發揮建設性作用。