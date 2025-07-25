邊界交火 泰F16空襲 柬火箭射擊

泰國與柬埔寨廿四日在兩國主權爭議邊界爆發自二○一一年以來最嚴重的衝突，兩軍以F-16戰機和多管火箭系統等輕、重型武器交火。泰國衛生部同日指稱，已造成十一名平民及一名軍人喪生，以及廿四名平民與七名軍人受傷；柬埔寨尚未公布傷亡人數。

戍守泰國東北部的泰軍第二軍區指稱，泰柬間的最新衝突於廿四日上午七時卅五分（台灣時間同日上午八時卅五分）發生，當時有泰國軍人發現一架柬埔寨無人機在素輦省帕農冬拉區的大塔牟神廟地點前盤旋。不久六名柬埔寨軍人帶榴彈砲等武器逼近泰軍軍營前的鐵絲網。上午八時廿分柬軍對距該神廟地點以東約兩百公尺的泰軍Moo Pa基地開火。

圖／聯合報提供 泰軍指控柬軍在附近村落部署火砲，並利用平民當「人肉盾牌」，半小時後對該神廟地點砲擊；上午九時四十分柬軍對四色菊省的Don Tuan寺廟地點發射BM-21多管火箭。十五分鐘後泰軍又獲報柬軍對素輦省加春縣的邊境開發中心附近民宅開火。

泰軍預先在泰柬邊界部署六架F-16，廿四日出動一架空襲柬埔寨兩個軍事目標。該軍區司令布辛已下令關閉該邊界，並封鎖素輦省的寺廟地點。泰國教育部也已通令該邊界的泰國學校停課，泰國駐柬大使館呼籲公民離開柬埔寨。

泰國並指控柬埔寨在兩國主權爭議邊界附近的泰國領土埋地雷，對平民區發射火箭，侵犯泰國主權並違反國際法。柬埔寨則已下令召回所有駐曼谷的外交官。

廿三日在泰國烏汶省邊界附近的Chong An Ma哨所旁有地雷爆炸，一名受重傷的泰國軍人因此失去右腿。

柬埔寨總理、前總理洪森之子洪馬內廿四日在社群媒體臉書寫道，泰軍攻擊柬埔寨奧多棉吉省位於普里維希神廟與Ta Krabei古寺的柬軍陣地。他在該發文中宣稱，柬埔寨向來主張和平解決爭端，但如今「我們別無選擇，只能以武力應對」。

洪馬內廿四日並致函巴基斯坦籍聯合國安理會輪值主席阿瑪德，指控泰軍對泰柬邊界的柬軍陣地，發動無端挑釁且蓄意的攻擊，明顯違反國際法。泰國代理總理普譚同日在記者會說，泰方並未宣戰，衝突目前也沒蔓延至其他省分，但在雙方開始談判前，必須先停止戰鬥。

泰柬這波衝突自五月廿八日起，兩軍當時在泰國東部的烏汶省邊界附近交火。貝東塔和洪馬內當天就通話，強調雙方都不希望情勢升級。

我交通部觀光署廿四日表示，尚未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，將持續關注。