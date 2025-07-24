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泰柬互控侵犯主權 柬埔寨總理指泰國「蓄意攻擊」違反國際法

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導
柬埔寨總理洪馬內。圖／新華社
柬埔寨總理洪馬內。圖／新華社

泰國柬埔寨的邊境爭議今晨升級為軍事衝突。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）呼籲聯合國安全理事會（UNSC）召開緊急會議，以「阻止泰國的侵略」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洪馬內致函聯合國安理會主席阿瑪德（Asim Iftikhar Ahmad），稱泰國武裝部隊對邊境的柬埔寨陣地發動「無端挑釁、有預謀的蓄意攻擊」，此舉顯已違反國際法。

他寫道：「面對這種明目張膽的侵略，柬埔寨軍隊別無選擇，只能進行自我防衛，以捍衛國家主權和領土完整。」

洪馬內指出：「這種侵略行為應受強烈譴責。柬埔寨正積極尋求和平、公正的法律途徑，試圖透過雙邊和國際機制解決與泰國懸而未決的邊界議題。」

另一方面，泰國也指控柬埔寨在爭議邊境的泰國領土埋設地雷，還在今晨對平民區發射火箭彈，此舉已侵犯泰國主權並違反國際法。

泰國外交部表示：「泰王國政府呼籲柬埔寨為已發生的事件負責、停止攻擊平民和軍事目標，並停止一切侵犯泰國主權的行動。」

外交部聲明還稱，如果柬國持續進行武裝攻擊和違法行動，泰國「已準備好強化自我防衛措施」。

泰國 衝突 柬埔寨 聯合國 安理會

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