稱「泰國沒對柬埔寨宣戰」 泰代理總理：戰鬥停止前不可能談判
泰國代理總理普譚指出，在沿著邊境的戰鬥停止之前，不可能與柬埔寨進行談判。
路透社報導，普譚（Phumtham Wechayachai）表示，泰國沒有對柬埔寨宣戰，衝突也沒有蔓延到更多省份。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，普譚還指出，柬埔寨在沒有明確目標情況下以重型武器對泰國境內進行攻擊，造成平民喪生。
柬埔寨先前表示，泰國一架F-16噴射戰鬥機對境內一條道路投下兩枚炸彈。柬方死傷情況暫不得而知。
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