泰國與柬埔寨衝突 馬來西亞首相籲雙方讓步嘗試談判

泰國與柬埔寨今天爆發致命的邊境衝突，馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）呼籲，泰柬兩國能彼此讓步並嘗試談判。

法新社報導，大馬首相安華表示，期盼泰柬雙方都能讓步，並嘗試進行談判。柬埔寨和泰國都是東南亞國家協會（ASEAN）成員國，馬來西亞目前則為東協輪值主席國。

安華告訴記者：「目前事態發展令人擔憂，他們都是東協的重要成員國，且跟馬來西亞關係密切。我已經傳遞訊息給兩國總理，我期盼今晚能與他們對話。」

柬埔寨今天稍早向泰國發射火箭和砲彈，泰國也空襲柬埔寨軍事目標，使兩國長期以來的邊境衝突急遽升溫。

泰柬兩國因為主權爭議地帶翡翠三角區（EmeraldTriangle）而陷入交火，該地區位於泰國、柬埔寨及寮國的交界處。

泰國公共衛生部指出，柬埔寨對泰國發起的跨境攻擊已造成至少11位平民喪命。