泰國、柬埔寨邊境衝突升溫！回顧2國百年仇恨 主權爭議一次看

泰國和柬埔寨今晨在爭議邊界爆發衝突，泰軍出動F-16戰機，柬方發射砲彈與多管火箭系統。究其淵源，兩國長年為邊界主權爭執不斷，曾多次爆發衝突，迄今已導致至少數十人喪生。

泰國與柬埔寨共享長達817公里的陸地邊界，多處存有主權爭議，雙方爭執已逾百年，期間零星衝突不斷，並造成至少數十人喪生，包括2011年持續1週的相互砲擊。

今年5月28日，雙方再度短暫交火，1名柬國士兵陣亡，致使緊張局勢再度升高，不僅演變成外交危機，也進一步引爆最新武裝衝突。

美聯社指出，邊界爭端是泰柬兩國長期存在的問題，時而引發緊張。其中最具爭議、最激烈的衝突圍繞於有千年歷史的普里維希神廟（Preah Viheartemple）。

國際法院（ICJ）於1962年裁決普里維希神廟區域主權屬於柬埔寨，這項裁決也成為雙方關係中一大芒刺。

在2011年幾波軍事衝突造成約20人喪生後，柬埔寨再次訴諸國際法院，國際法院2013年重申原1962年原裁決，也讓泰國對此跳腳至今。

「時代雜誌」（TIME）報導，泰柬邊界爭議可追溯至逾1世紀前。目前兩國陸地邊界多是法國於1863年至1953年殖民柬埔寨期間所劃定。

1907年版本的地圖是根據1項依照天然分水嶺劃分邊界的協議繪製，之後泰國對該版本提出異議，反對其將11世紀的普里維希神廟劃入柬埔寨境內。

這場爭端以及歷史上製圖方法的差異，導致泰柬邊界一帶出現兩國皆宣稱擁有主權的區域。

1959年，柬埔寨因普里維希神廟爭議將泰國告上國際法院，3年後法院裁決金邊（Phnom Penh）勝訴，認定神廟位於柬埔寨境內。泰國當時雖承認這一點，但堅稱神廟周圍的邊界仍存在爭議，這也進一步加劇邊界問題的複雜程度。

2008年，柬埔寨提出申請以將普里維希神廟列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄（WorldHeritage List），此舉導致兩國關係緊張。神廟同年被列為世界遺產，泰柬軍隊在爭議邊界爆發衝突。

這場衝突持續數年，並在2011年4月達到高峰，衝突最激烈時曾導致3萬6000人流離失所。大約在這段期間，柬埔寨再次向國際法院提訴，要求釋義1962年的裁決。2年後，國際法院確認並維持先前的裁決。

泰國一直主張採取更具雙邊性質的方式解決問題，並於2000年成立「聯合邊界委員會」（Joint BoundaryCommission, JBC），以利化解邊界爭端。柬埔寨也透過JBC與曼谷接觸，但這些會議─最近一次會議6月14日在金邊舉行─往往未能產生實質成果。