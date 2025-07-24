2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，互控對方率先開火，局勢不斷升高。美國CNN報導，若論泰柬兩國軍力，泰軍總兵力、武器先進程度及數量，都優於柬埔寨。

泰國現役軍人共36萬1000人，規模是柬埔寨三倍。此外，泰國軍備質量也遙遙領先柬埔寨。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）2025年版軍事平衡報告寫道：「泰國擁有規模大、資金充足的軍隊，泰國空軍是東南亞國家中裝備最精良且最訓練有素的空軍之一。」

IISS指出，美國將泰國列為重要非北約盟友。這使泰國數十年來享有美國武器系統支援，儘管泰國近年來也和中國大陸加速發展關係，並在以色列、義大利、俄羅斯、南韓和瑞典協助下發展國內武器工業。

泰國空軍擁有至少11架新式瑞典獅鷲戰鬥機，及數十架舊式美製F-16和F-5戰機。柬埔寨沒有具備作戰能力的空軍。

泰國地面部隊擁有許多戰車，包括60輛新式中國大陸製VT-4戰車，及數百輛舊式美製戰車。2025年版軍事平衡報告也指出，柬埔寨擁有約200輛舊式中國大陸製和蘇聯製戰車。

此外，泰國陸軍擁有超過600門火砲，包括至少56門強大的155公厘火砲及超過550門牽引砲。柬埔寨只有十多門155火砲及400門較小型牽引砲。

泰軍還擁有美製眼鏡蛇攻擊直升機和18架美製黑鷹運輸機，柬埔寨只有幾十架老式蘇聯和中國大陸製運輸直升機。

泰軍也定期參加國際軍演，其中最引人注目的是泰軍和美軍印太司令部一起舉辦的年度「金色眼鏡蛇」聯合軍演。金色眼鏡蛇軍演自1982年起舉行，最初是泰美聯合軍演，此後又有其他數十國加入。美軍指出，金色眼鏡蛇軍演是世上持續時間最長的國際軍演。