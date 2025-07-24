快訊

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

輝達登全球市值龍頭！黃仁勳工作全年無休 成功祕訣全靠「忽略這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國軍人今年3月在東部春武里府Hat Yao海灘參加美泰金色眼鏡蛇聯合軍演時穿過煙霧。美聯社
泰國軍人今年3月在東部春武里府Hat Yao海灘參加美泰金色眼鏡蛇聯合軍演時穿過煙霧。美聯社

泰國柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，互控對方率先開火，局勢不斷升高。美國CNN報導，若論泰柬兩國軍力，泰軍總兵力、武器先進程度及數量，都優於柬埔寨。

泰國現役軍人共36萬1000人，規模是柬埔寨三倍。此外，泰國軍備質量也遙遙領先柬埔寨。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）2025年版軍事平衡報告寫道：「泰國擁有規模大、資金充足的軍隊，泰國空軍是東南亞國家中裝備最精良且最訓練有素的空軍之一。」

IISS指出，美國將泰國列為重要非北約盟友。這使泰國數十年來享有美國武器系統支援，儘管泰國近年來也和中國大陸加速發展關係，並在以色列、義大利、俄羅斯、南韓和瑞典協助下發展國內武器工業。

泰國空軍擁有至少11架新式瑞典獅鷲戰鬥機，及數十架舊式美製F-16和F-5戰機。柬埔寨沒有具備作戰能力的空軍。

泰國地面部隊擁有許多戰車，包括60輛新式中國大陸製VT-4戰車，及數百輛舊式美製戰車。2025年版軍事平衡報告也指出，柬埔寨擁有約200輛舊式中國大陸製和蘇聯製戰車。

此外，泰國陸軍擁有超過600門火砲，包括至少56門強大的155公厘火砲及超過550門牽引砲。柬埔寨只有十多門155火砲及400門較小型牽引砲。

泰軍還擁有美製眼鏡蛇攻擊直升機和18架美製黑鷹運輸機，柬埔寨只有幾十架老式蘇聯和中國大陸製運輸直升機。

泰軍也定期參加國際軍演，其中最引人注目的是泰軍和美軍印太司令部一起舉辦的年度「金色眼鏡蛇」聯合軍演。金色眼鏡蛇軍演自1982年起舉行，最初是泰美聯合軍演，此後又有其他數十國加入。美軍指出，金色眼鏡蛇軍演是世上持續時間最長的國際軍演。

泰國 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

泰柬邊境硝煙再起…泰軍出動F-16戰機空襲 已知9死、14傷

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

泰柬邊境衝突升溫！泰軍出動F-16空襲 柬總理：別無選擇武力回應

相關新聞

泰國與柬埔寨衝突 馬來西亞首相籲雙方讓步嘗試談判

泰國與柬埔寨今天爆發致命的邊境衝突，馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）呼籲，泰柬兩國能彼此讓步並嘗試談判

泰國、柬埔寨邊境衝突升溫！回顧2國百年仇恨 主權爭議一次看

泰國和柬埔寨今晨在爭議邊界爆發衝突，泰軍出動F-16戰機，柬方發射砲彈與多管火箭系統。究其淵源，兩國長年為邊界主權爭執不...

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，互控對方率先開火，局勢不斷升高。美國CNN報導，若論泰柬兩國軍力，泰軍總兵...

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

泰國與柬埔寨24日交火，但社群媒體臉書粉專Army Military Force – สำรอง卻傳出，柬埔寨前總理洪森...

柬埔寨總理籲「制止泰國侵略行為」 要求安理會召開緊急會議

部署在爭議邊界的泰、柬軍隊今天相互開槍，引發兩國緊張局勢。英國廣播公司（BBC）引述泰國皇家陸軍（Royal ThaiA...

泰柬邊境硝煙再起…泰軍出動F-16戰機空襲 已知9死、14傷

泰國與柬埔寨均證實，泰國今天出動F-16戰機轟炸柬埔寨境內目標。雙方數週來因邊界爭議而升高的緊張局勢，已演變成至少造成9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。