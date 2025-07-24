邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

泰國和柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，互控對方率先開火，局勢一路升溫。泰國東北部第二軍區司令部透過臉書發布戰報，並上傳一段影片，指控柬軍發射的BM-21火箭彈落在四色菊府甘他臘縣班普村（Ban Phue ）的PTT加油站，造成多名學生與民眾受傷。

根據泰軍最新通報，泰國方面的死亡人數已上升至9人，另有14人受傷。一名泰軍官員稍早宣布，將關閉所有毗鄰柬埔寨的邊境檢查站。

根據BBC即時報導，泰國當局表示，素林府至少有一名平民喪生。政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsu）證實此事，並表示有7名士兵受傷。他還補充說，平民受傷人數尚不清楚，但其中一名5歲兒童「傷勢嚴重」。

曼谷郵報報導，柬軍發射的BM-21火箭擊中素林府甲初縣（Kap Choeng district of Surin province）一個村莊，造成2人死亡、2人受傷，當地政府正緊急疏散多達4萬名居民至避難所。

甲初縣長素提樂（Sutthiroj Charoenthanasak）證實，2枚火箭於當地時間上午9點40分擊中該村莊。當時居民正等待撤離。共有4人受傷，其中2人送醫後不治，分別是一名12歲兒童及一名成年人。素提樂補充指出，因為擔憂柬軍持續砲擊，官員尚未進入襲擊現場進行勘查。

此外，火箭也落在塔蒙寺（Ta Muen temple）遺址附近，帕農東叻醫院（Phanom Dong Rak）與甲初醫院（Kap Choeng hospitals）的病人也正在疏散中，目前尚無進一步傷亡報告。