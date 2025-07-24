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泰柬邊境衝突升溫！泰軍出動F-16空襲 柬總理：別無選擇武力回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國皇家空軍一架F-16戰機3月8日在曼谷進行空中表演，慶祝泰國皇家空軍成立88周年。資料照片。路透
泰國皇家空軍一架F-16戰機3月8日在曼谷進行空中表演，慶祝泰國皇家空軍成立88周年。資料照片。路透

泰國柬埔寨24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，兩國互控對方率先開火。CNN報導，泰軍已出動戰機，針對兩國爭議邊界上的柬軍目標展開行動，象徵緊張局勢明顯升級，恐演變為更廣泛的衝突。泰國大使館已呼籲國民離開柬埔寨。

泰國負責東北部的第二軍區司令部在臉書發文表示，已經出動F-16戰機，並聲稱「摧毀」柬埔寨兩個地區軍事支援單位。泰國副陸軍發言人利查上校（Col. Richa Suksuwanont）表示，空襲行動僅針對軍事設施。

目前尚未獲得柬埔寨方面的即時確認。

根據泰國軍方官員說法，泰柬兩國部隊24日稍早在有爭議的邊境地區爆發武裝衝突，造成平民受傷，並促使泰國方面進行居民撤離。泰方還指控柬軍向素林府甲初縣（Kap Choeng district）附近的民用區發射重型武器。聲明表示：「這次攻擊造成3名平民受傷，泰國當局已迅速疏散當地居民，以保障人命與財產安全。」

柬埔寨國防部發言人則稱，柬軍是在遭遇泰國士兵無端入侵後進行自衛行動。索切塔中將（Lieutenant General Maly Socheata）說：「柬埔寨部隊嚴格依循自衛原則行動，回應泰國軍隊無端入侵，此舉已侵犯我國領土完整。」

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）在臉書貼文中表示，泰國攻擊柬軍位於奧多棉吉省（Oddar Meanchey）兩處寺廟的陣地。洪瑪內強調：「柬埔寨一向維持和平方式解決問題的立場，但在這種情況下，我們別無選擇，只能以武力回應武力侵略」，並敦促國人保持冷靜。

泰國 衝突 柬埔寨

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