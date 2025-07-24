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控埋設新地雷炸斷士兵腿　泰國將驅逐柬埔寨大使

中央社／ 曼谷23日綜合外電報導

泰國代理總理普譚指控柬埔寨在有爭議的邊界地區埋設新地雷，造成一名泰國軍人受傷。執政黨為泰黨表示，泰國已召回駐柬埔寨大使，並將驅逐柬埔寨大使。

新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，為泰黨（Pheu Thai Party）在社群媒體上表示，泰國外交部已向柬埔寨提出正式抗議，稱在那個地區發現的地雷是新設的，先前巡邏期間並未遇到，並說泰國已降低與柬埔寨的外交關係。

柬埔寨政府沒有立即回覆置評請求。

泰國外交部補充說，尚未獲知召回泰國特使的決定以及驅逐柬埔寨大使的計畫。

根據為泰黨在臉書（Facebook）的發文，代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）說，泰國已降低與柬埔寨的外交關係，並將進一步評估兩國的外交關係。

為泰黨又說，政府已下令關閉管轄區內的所有邊境檢查點，嚴格限制旅客入境。

為泰黨表示，昨天的地雷事件造成這名泰軍受傷，導致他失去他的右腿。泰國政府20日已譴責柬埔寨涉嫌沿著兩國邊界埋設人員殺傷雷。

這兩國的前領導人也發生爭執，柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）說，他無意與泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）溝通。

泰國外交部20日回應邊境衝突問題時表示，這些地雷嚴重違反國際法並侵犯泰國主權。

泰國「民族報」（The Nation）報導，7月16日，烏汶省（Ubon Ratchathani）春坡隘口（Chong Bok）邊界地區附近發生爆炸，造成3名泰國軍人受傷。

民族報又說，泰國有關當局檢查後發現，涉及這起事件的地雷是新設的，不是泰國武器庫或庫存的一部分。

柬埔寨外交部否認埋設新地雷，並於21日晚間在聲明中說，這些泰軍偏離了雙方同意的柬埔寨境內巡邏路線，進入含有未爆地雷的區域。

柬埔寨與泰國軍隊5月28日在翡翠三角地區（MomBei）附近交火，造成一名柬埔寨士兵死亡。自那之後，泰國與柬埔寨陷入軍事與外交僵局，沿著陸地邊界增派軍隊，並以牙還牙祭出跨境限制。

泰國 衝突 柬埔寨

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