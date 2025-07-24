泰柬再爆邊境衝突　互控開火

泰國和柬埔寨軍方表示，雙方今晨在爭議邊境地區爆發武裝衝突，在兩國緊張局勢醞釀數週後互相指控對方先開火。

路透社報導，泰國軍方在聲明中表示，柬埔寨軍隊在具主權爭議的塔莫安通寺（Ta Moan Thom）附近地區開火。聲明說，柬埔寨出動一架無人偵察機，之後派出攜帶重型武器的部隊進入當地。

柬埔寨國防部發言人則說，泰軍無故入侵，因此柬軍自衛反擊。

泰國昨天召回駐柬大使，並表示將驅逐柬埔寨駐曼谷大使。泰國指控柬埔寨近來在爭議邊境地區埋設地雷，造成本週又有泰軍受傷斷肢。柬埔寨駁斥這些指控毫無根據。

柬埔寨數十年前的內戰遺留大量地雷，根據掃雷組織統計，數量達數百萬枚。