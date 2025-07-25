獨／可以有條安全回家路嗎？國光客運1死14傷後北海岸居民吐心聲

新北萬里中幅磚廠站公車牌前23日載著鋼條的曳引車失控翻覆衝撞對向的國光客運，釀1死14傷，39歲坐第一批乘客游男當場殞命。地方團體「浪金山」指這是一條必須靠運氣才能平安通過的通勤路線，發起通勤安全問卷調鎮查，盼蒐集更多通勤族的想法跟實際需求，促成交通網的改變。

調查問卷指出，國光1815是萬里金山往返台北的唯一公共運輸選擇，路段蜿蜒狹窄，不論自駕或搭乘公共運輸，在地方的選擇都很有限，路段蜿蜒、車速過快、交通選擇少、繞路增加搭乘時間等，是長期需要通勤的人要面對的困境。

浪金山指北海岸長年面臨的交通風險，盼能蒐集更多人的想法跟實際需求，促成更多認知及參與，期修復創傷，迎向更有韌性的地方交通網。調查希望了解北海岸上班族、學生、居民通勤狀況與交通風險，作為改善通勤安全與公共運輸的基礎資料。

「這不是一次單一的車禍，也不是偶發的倒楣事件，而是一整條生活路線被長期忽視的結果，我們走的，不只是一條山路，而是一條必須靠運氣才能平安通過的通勤線。」浪金山說。

浪金山的小宇說，這場重大車禍對他來說不是新聞，是一種熟悉到發麻的感覺，那班車，他從小學三年級就在搭，每天往返基隆與萬里之間，晚上那條山路的彎令他懼怕。

一名女學生那天本來想坐第一排，後來選了第五排，「這個小小的改變，救了她一命！」小宇說，為什麼每天要靠運氣上下學、上下班？為什麼路只有一條？選項只有一個？

小宇說，這不只是一次車禍，這是北海岸長年欠缺交通規畫缺位的結果，是偏鄉學生、居民、青年的日常風險，希望大家提出意見，讓北海岸居民「可以有一條安全回家的路」。

附近居民指出，因萬里靠近基隆基金三路附近有棄土場，砂石車、大貨車不少，有的車速過快，要載運什麼物品並不清楚，如果超速或者貨物沒有綁穩妥，很容易發生翻車意外，盼限制大型車經過中幅路段，

萬里里里長王傑倫說，車禍現場是在中幅段，大貨車翻車後撞擊國光客運，大貨車往萬里方向行駛，經 一處彎道後失控。有居民反映該路段是否要限制大型貨車行駛，會建議提報道安會報來檢討。