客運內上班族被震醒 整個人彈起

新北市萬里區中幅路段昨發生曳引車撞國光客運，釀一死十四傷，碰撞時曳引車上的鋼條全部噴出，散落一地，龐姓男子當時正好騎機車跟在客運後方，急忙閃躲，嚇出一身冷汗。

根據後方車輛行車記錄器，曳引車下坡至少過六個彎，其中第五、六個彎道是稍大的髮夾彎，曳引車在第六個彎道失控，車上百餘鋼條當場噴出，從客運旁衝過散落一地。當時一輛機車就跟在客運後方，車禍後鋼條迎面而來，嚇得他手腳並用，急往右閃躲，逃過一劫。

萬里區磺潭里長張宗基說，這名機車騎士是龐姓邊坡修復工人，騎機車剛好經過，當時曳引車撞擊國光客運，龐男反應非常快馬上右轉避開，接著癱軟在地喘氣。「（龐）用爬的爬起來，看到滿地的鐵條，鋼條從天上飛過來，太可怕了，真的有嚇到。」

客運乘客郭姓女高中生哽咽說，平常習慣坐第一排靠窗位置，昨天突想坐在第五排，沒想到遇到車禍，手部擦挫傷。她說受傷比較嚴重乘客多坐在左前方。

「睡夢中忽然被震醒，全身被噴濺的玻璃渣打中。」高姓女乘客搭車要到台北上班，途中習慣補眠，她說突然一聲巨響，雖有繫安全帶，整個人還是被彈起來，接著看到車輛冒煙，「根本不知道是誰撞誰，只知道要趕快逃。」

警方調閱客運監視畫面，撞擊瞬間乘客震得東倒西歪，坐在駕駛後右側第一排游姓男子當時戴耳機坐靠窗位置，因猛烈撞擊頭部喪命，游男後方乘客逃生時還試圖拍打叫醒他；左側乘客則往前衝，其中靠走道一名女乘客直接撞倒車上護欄摔下去。

警、消鑑識，兩車車頭嚴重凹陷、玻璃碎裂噴飛，客運內部物品飛散，走道滿是血跡，部分流到車後方。當時萬里分駐所警員莊育承剛好開私人轎車跟在曳引車後方，目擊車禍發生，第一時間報案，並衝下車救人。

莊育承說，他看前方大重機緊急煞車，過彎就看到曳引車撞上國光客運，馬上通報分局勤務中心。他看到有乘客開啟安全門從車頭出來，先救出客運駕駛，再協助其他乘客逃生。