曳引車萬里撞國光客運 1死14傷

一輛滿載鋼條曳引車昨天行經新北市萬里區下坡時，在過彎時失控翻覆，衝撞對向國光客運，釀一死十四傷，僅一名乘客無事。曳引車上百根鋼條全衝出掉落路面，幸未穿刺客運車體，警方不排除曳引車超載、超速釀禍，駕駛葉姓男子重傷開刀住院，待進一步調查。

警方調查，卅一歲葉男昨從台中駕駛曳引車載滿車鋼條，要到萬里一家工廠卸貨，昨天上午七時五十分行經萬里中福路一處下坡轉彎處時失控，後車斗側翻後衝過雙黃線，猛撞要開往台北方向國光客運，當時車上連陳姓司機共十五人。

五十九歲陳男見狀試圖急煞右偏閃躲，仍被撞個正著，兩車車頭嚴重損壞，曳引車上鋼條散落一地，葉男受困車內，客運上乘客尖叫、哀號不斷，有人互相攙扶逃生；附近民眾見狀報案。

警、消到場時，坐客運第一排的卅九歲游姓男子已無生命徵象，送醫不治。葉男受困約二小時獲救，左側多根肋骨斷裂，臉部及頭皮撕裂傷，送醫住院，客運陳姓駕駛肋骨骨折、四肢擦挫傷也送醫。另有十二名乘客受傷，多為輕傷，治療後陸續離院。

死者游男是萬里區野柳人，在汐止一家科技業服務，未婚，平時和父親同住萬里。游父昨接到噩耗趕到醫院，痛失愛子內心沉痛，無心收慰問金。

陳姓司機就醫前難掩驚恐，他說曳引車突撞過來，速度很快，一瞬間他有急煞右閃，卻閃避不及，被撞得非常嚴重。

警方表示，初步研判曳引車下坡路段失控，偏離車道側翻衝到對向車道，根據目擊者描述，當時曳引車車速快，是否超速待釐清；另滿載鋼條極可能已超重，一併調查，後續會加強該路段取締大車違規。

國光客運總經理任季男昨也趕往基隆長庚探視傷患，他說公司已成立專案小組，也有完整保險制度，會對死傷者負責；車禍鑑定若屬曳引車責任，也會求償。

事故路段速限五十公里，居民指出，附近有棄土場，砂石車、大貨車多，常見車速過快，若超速或貨物沒綁穩妥，易發生意外，盼限制大型車經過該路段。萬里區長黃雱勉說，近期將會同交通單位會勘，對是否限制重車行駛評估檢討。