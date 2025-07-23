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科技工程師搭國光客運喪命 檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
科技工程師搭國光客運喪命，檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀。記者游明煌／翻攝
科技工程師搭國光客運喪命，檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀。記者游明煌／翻攝

新北萬里區中幅磚廠站公車牌附近，今天上午一輛曳引車失控撞國光客運，造成1死14傷意外，坐在駕駛上方第一排游姓乘客當場喪命。檢警今晚在基隆長庚相驗，家屬悲慟難以接受，並說「他很優秀」。

金山警分局今晚報請檢察官相驗調查釐清死因，相驗39歲游男遺體，驗發將遺體發交家屬領回。游的父親與妹妹哭紅雙眼，悲慟不已。游的大伯表示，游男十分優秀，在一家科技公司上班，家屬悲慟到難以接受，「怎會在通勤途中喪命？「」

野柳里長黃長生表示，游男未婚，家中有兩位妹妹。他與父親同住在野柳老家，今天搭車前往汐止科技公司上班，沒想到會通勤途中發生噩耗，家屬悲痛萬分。面對國光客運及慈濟給家屬慰問金，家屬都拒收。

警方調查，曳引車載滿鋼條要到萬里金鍛工業工廠，行經肇事路段時，疑因下坡路段，後車斗失控先翻覆，車頭直接撞擊對向車道客運。確切肇事原因，以及鋼條是否涉及超載等問題，仍待警方進一步調查釐清。

曳引車31歲葉姓司機左側肋骨多根斷裂、左側顴骨骨折、左側臉部、頭皮撕裂、四肢多處擦傷，意識清楚，今晚在內湖三總開刀治療；國光客運57歲陳姓司機肋骨斷裂、四肢及身體多處擦、挫傷，意識清楚，目前在基隆長庚治療。

科技工程師搭國光客運喪命，檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀。記者游明煌／攝影
科技工程師搭國光客運喪命，檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀。記者游明煌／攝影
科技工程師搭國光客運喪命，檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀。記者游明煌／攝影
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新北 萬里 車禍

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