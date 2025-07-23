萬里中幅車禍1死14傷 居民：砂石車、大貨車車多速度快盼禁行
新北市萬里區中幅「磚廠站」公車站牌附近，今天發生大貨車撞國光客運1死14傷嚴重車禍意外，現場路段速限50公里，附近居民指出，因附近有棄土場，砂石車、大貨車不少，有的車速過快，盼限制大型車經過。區公所表示，將會同交通相關單位會勘，再評估檢討策進作為。
附近居民指出，因萬里靠近基隆基金三路附近有棄土場，砂石車、大貨車不少，有的車速過快，要載運什麼物品並不清楚，如果超速或者貨物沒有綁穩妥，很容易發生翻車意外，盼限制大型車經過中幅路段，
萬里里里長王傑倫說，車禍現場是在中幅段，大貨車翻車後撞擊國光客運，大貨車往萬里方向行駛，經 一處彎道後失控。有居民反映該路段是否要限制大型貨車行駛，會建議提報道安會報來檢討。
萬里區長黃雱勉表示，將會同交通相關單位會勘，對於是否要限制型車行駛，會再評估、檢討進行策進作為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言