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客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

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客運遭猛烈撞擊畫面曝！他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
國光客運車內猛烈撞擊畫面曝，死者坐第一排生前聽耳機。記者游明煌／翻攝
國光客運車內猛烈撞擊畫面曝，死者坐第一排生前聽耳機。記者游明煌／翻攝

新北萬里區中幅磚廠站公車牌附近，今天上午一輛曳引車失控國光客運，造成1死14傷意外，警方調出客運內部畫面，撞擊時車內猛烈撞擊，乘客都被震得東倒西歪，坐在駕駛上方第一排游姓乘客當時戴著耳機坐靠窗位置，因猛烈撞擊喪命。

金山警分局表示，根據國光客運車內外監視器，曳引車往萬里方向行駛，載運鋼條要到附近金緞公司，在一處轉彎處剛過彎道時失控，跨過雙黃線猛撞開往台北方向的國光客運。

死者39歲游姓乘客在汐止的科技業上班，萬里野柳人和父親同住萬里，目前單身，平時搭國光客運1815往台北上班。

警方調出客運內部畫面，當時一路平穩開著，但對向曳引車突失控翻車撞來，因撞擊力道猛烈，客運車內乘客都被震得東倒西歪，坐在駕駛上方第一排游姓乘客當時戴著耳機坐靠窗位置，因猛烈撞擊當場喪命。

警方發現受傷者多為坐在前半段乘客，一名郭姓女高中生受訪說，她平常習慣坐第一排靠窗位置，但今天坐第五排，沒想到會遇到車禍，當時客運上並沒有客滿。她哽咽表示，受傷比較嚴重的乘客多坐在左前方，她手部擦挫傷，也因此逃過一劫。

「撞擊時發出巨大聲響，嚇死人了，最後面有一個人就倒下了。」當時坐第三排的劉姓男子說，他要去台北上班，在睡覺被驚醒。

警方表示，經調車內監視器，當時國光客運車內共有駕駛1人、乘客14人，全部共有15人，非一開始外傳41人。

新北 萬里 車禍 失控 曳引車 國光客運

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