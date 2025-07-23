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砂石車撞客運釀1死…39歲死者和父住萬里 每日搭車通勤「今卻傳噩耗」
新北萬里今天上午發生大貨車與國光客運碰撞事故，釀1死14傷，游姓死者是萬里野柳人，在汐止一家科技業服務，未婚，平時和父親同住萬里。
游父趕到噩耗趕到基隆長庚，無法接受好端端的孩子出門就走了。國光客運總經理任季男、慈濟要致贈慰問金，游父當下沒收，內心非常沉痛。萬里區長黃雱勉陪在身旁，將協助申辦新北市民意外身故致死救助，一般身分市民有15萬元。
這一輛1815從金山開往台北的國光客運，是不少上班族的通勤選擇，游男和父親住萬里野柳，每天搭客運通勤，今天一如往常搭公車上班。
死者仍單身，熱愛運動，曾參加萬金石馬拉松。死者有2個妹妹，是父親眼中孝順的孩子。他坐在駕駛座正後方第一個，在撞擊當下頭部重創，到院前已失去生命跡象。
國光客運總經理任季男說，該起事故陳姓客運司機59歲，在國光客運服務2年多，之前開過遊覽車，駕駛經驗豐富，當時路段限速50公里，客運當時車速約40公里，沒有超速。
任季男說，今天中午有在金山警分局了解事發當下的監視器畫面，發現大貨車在轉彎處失速翻車，翻覆後滑過雙黃線，車體猛烈撞擊國光客運。
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