萬里車禍貨車司機傷重 客運司機肋骨骨折4、5根

萬里區中福路今天發生大貨車和國光客運的重大車禍，造成1死14傷，貨車司機傷重送醫急救中，而客運司機雖檢出肋骨4到5根骨折，但生命狀況穩定。

新北市萬里區中福路今天上午發生重大車禍時，載滿鋼條的大貨車疑過彎時失控撞到對向車道的國光客運，造成1名乘客死亡及14人受傷送醫的事故。

警消表示，這場事故共造成15人死傷，分別有4人送基隆長庚醫院、3人送部立基隆醫院3名、2人送金山台大醫院、2人送汐止國泰醫院、3人送萬芳醫院。至於受困大貨車司機經搶救脫困後送內湖三軍總醫院。

警消指出，除1名乘客死亡外，兩車司機都傷重送醫，其餘乘客多是擦挫傷、頭暈、肢體疼痛等輕傷，汐止國泰表示，2人均擦挫傷，經處置後已離院。

基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，這起重大車禍送來4名傷患，重傷患者到院時已沒有呼吸、心跳，且瞳孔放大，經急救30分鐘以上仍宣告不治。由於身體及四肢都沒有明顯受傷，初步判斷死因是嚴重腦部外傷導致。

他說，受傷的客運司機經電腦斷層掃描，肋骨斷4、5根，狀況穩定，另外有1人腰椎第5節出現輕微骨折、1人臉部挫傷，傷情都相當穩定。