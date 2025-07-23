萬里車禍員警上班與大貨車僅隔1車 立即投入救援

新北萬里區中福路今天上午發生大貨車及滿載乘客國光客運的重大車禍，適巧尾隨的是上班途中員警莊育承，他目睹車禍發生，立即通報並第一時間投入救援，協助乘客脫困。

警消今天上午7時50分接獲通報，萬里區中福路發生重大車禍時，就派出多人送往搶救，造成1人不治及14人受傷送醫的事故；但其實早在警消搶救前，已有員警在第一時間就投入協助救援。

金山分局萬里分駐所員警莊育承，接受媒體聯訪表示，他上班途中與涉肇事大貨車間僅間隔一部機車，就在行經事故路段，距肇事地點約50公尺，過彎時已放慢車速，儀表板顯示為時速53公里。

他表示，當他看到前方機車突然踩剎車，他當時就覺得不對勁，也跟著踩剎車，一轉彎就看到大貨車撞上對向國光客運。

他表示，當下就先聯絡勤務中心通報救援，隨後看見客運內乘客嘗試自行打開安全門逃生，他就爬上車斗協助接出所有乘客；在所有乘客脫困後入內查看，有看到一名乘客已無意識，他先把受傷客運司機救出。此時，警消及救護車也到場進行救援。