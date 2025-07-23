砂石車撞國光客運釀1死14輕重傷 公路局：兩方車籍及駕駛人駕籍均正常

新北市萬里區今早7時許發生砂石車與國光客運相撞的嚴重車禍，導致1人死亡、14人輕重傷，交通部公路局表示，本事故的砂石車及國光客運車輛的車籍、駕駛人駕籍均正常，確切肇事原因警方仍在釐清，公路局副局長周廷彰於中午11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。

公路局指出，今早7時52分於新北市萬里區發生營業貨運曳引車與國光客運發生對撞事故，造成15人死傷，其中1人死亡、14人輕重傷，截至中午12時止，還有5人傷者未出院，包含基隆長庚4人、內湖三總醫院1人。

公路局說，本事故KLB-5525號營業貨運曳引車（肇事砂石車）於1999年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為2025年6月25日，下次檢驗日為2025年12月24日；駕駛人駕籍正常，2021年9月取得職業聯結車駕照。

國光客運KKA-8176號營業大客車，今日行駛1815C路線（台北-金山青年活動中心[經基金交流道]），該車於2016年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日2025年4月15日，下次檢驗日2025年10月17日；駕駛人駕籍正常，2022年9月取得職業大客車駕照；另經檢視GPS訊號，經檢視該駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

該2事故車輛主管機關台中區監理所彰化監理站及台北區監理所，今天至該公司進行查核，事故原因警方初步判定為，曳引車行經彎道處跨越對向車道，但確切原因警方仍在釐清中。

公路局表示，事故後公路局已立即成立緊急應變小組，公路局副局長周廷彰率台北市區監理副所長、基隆監理站與國光客運任總經理，已於中午11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。