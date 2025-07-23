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新北國光客運與大貨車對撞釀15人死傷 公路局初步查核結果出爐

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷。記者林澔一／攝影
旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷。記者林澔一／攝影

旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷，旺昌公司所在地位在彰化縣鹿港鎮，彰化監理站表示，經派員前往公司查核，初步了解肇事大貨車葉姓司機是靠行旺昌交通公司，如果確認有肇事責任，駕駛與公司都要負起連帶責任。

公路局也針對此案發布新聞表示，此件車禍肇事的大貨車是在1999年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為今年6月25日，下次檢驗日為今年12月24日；葉姓駕駛人駕籍正常，是在2021年9月取得職業聯結車駕照。

至於肇事的國光客運大客車，是在2015年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日今年4月15日，下次檢驗日今年10月17日，駕駛人駕籍正常，陳姓駕駛是2022年9月取得職業大客車駕照，另經檢視GPS訊號，經檢視陳姓駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

公路局表示，兩事故車輛經彰化監理站與臺北區監理所分別前往公司查核，事故原因警方初步判定為大貨車行經彎道處跨越對向車道，但確切原因警方仍在釐清中。

旺昌交通公司登記在彰化縣鹿港鎮中山路，案發後，彰化監理站立即前往公司查核公司是否有管理違失，初步了解，大貨車葉姓駕駛是靠行旺昌交通公司，大貨車停放在基隆。公路局表示，目前肇事原因由警方釐清中，雖然葉姓駕駛是靠行旺昌交通公司，但如果須負肇事責任，除肇事駕駛外，旺昌公司也須負起連帶責任。

記者打電話詢問旺昌公司，但公司員工稱胡姓負責人忙著處理此一事故，未回電。

旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷。記者林澔一／攝影
旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷。記者林澔一／攝影

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