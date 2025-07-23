快訊

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

聽新聞
0:00 / 0:00

影／萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎 傷者多坐前半段

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影
萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影

新北萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天上午7時55分發生嚴重車禍，葉男駕駛的大貨車載運大批鋼條疑超重，打滑衝到對向撞到護欄反彈，再撞上陳姓駕駛車載有41人的國光客運，造成1死14傷意外。39歲游姓乘客當時坐在駕駛上方左側第一排，撞擊力大玻璃碎裂，地板與座位多處血跡，讓人怵目驚心。

新北市消防局大隊長羅億田表示，民眾通報多人受困，且疑有OHCA患者，傷者人數眾多，立即啟動大量傷患機制救援。公車游姓乘客OHCA，送醫後宣告不治；大貨車葉姓駕駛一度受困，上午9時32分救出送往內湖三總醫院，尚有意識，多處手腳骨折挫傷。目前最後統計傷亡情況為1死1重傷13輕傷。

游男乘坐位置曝光，羅億田說，據其他乘客說，游男當時坐在駕駛位置上方的左側第一排。有一名乘客表示，當時她正在睡覺時突然聽到撞擊聲，驚醒後發現一團亂。

警方說，死者座位前方玻璃全碎，客運車體毀損嚴重，地板留有多處血跡。國光客運人員調查，傷者多半帶前上段車身，因撞擊力道大，受較也較慘重。

萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影
萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影

新北 萬里 車禍

延伸閱讀

影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去

喪命39歲乘客坐駕駛座旁 國光客運：57歲駕駛經驗豐富 已成立專案小組

影／萬里車禍 警初步調查大貨車滿載鋼條失控衝對向車道

砂石車打滑撞國光客運 萬里嚴重車禍1OHCA多人輕重傷

相關新聞

39歲死者未婚任職科技業 陪父親住萬里老家 搭公車通勤汐止

新北萬里今天上午發生大貨車與國光客運碰撞事故，釀1死14傷，游姓死者是萬里野柳人，在汐止一家科技業服務，未婚，平時和父親...

影／客運視角曝！萬里砂石車猛撞釀1死14傷 疑鋼條沒綁好彎道翻車直撞

新北市萬里區中幅磚廠公車站牌前，今天發生大貨車撞國光客運1死14傷嚴重車禍意外，警方調閱公車監視器畫面，發現大貨車在過一...

砂石車撞國光客運釀1死14輕重傷 公路局：兩方車籍及駕駛人駕籍均正常

新北市萬里區今早7時許發生砂石車與國光客運相撞的嚴重車禍，導致1人死亡、14人輕重傷，交通部公路局表示，本事故的砂石車及...

新北國光客運與大貨車對撞釀15人死傷 公路局初步查核結果出爐

旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷，旺昌公司所在...

萬里1死14傷車禍 警員直擊撞擊瞬間救出駕駛和多名乘客

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。當時萬里分駐所警員莊育承剛好開...

影／萬里1死14傷大貨車鋼條噴洩怵目驚心畫面曝 這騎士滑滑滑逃一劫

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。有車輛行車記錄器拍下撞擊瞬間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。