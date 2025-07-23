國光客運遭撞 業者：全力協助、啟動保險理賠

新北市萬里區中福路今天發生大貨車和國光客運車禍，造成1人不治及14人受傷送醫。國光客運表示，公司各級主管正分別前往醫院慰問，提供一切所需協助，傷者醫療費用由公司保險從優理賠。

新北萬里區中福路今天上午發生重大車禍，1輛載滿鋼條大貨車疑失控，撞擊對向滿載乘客到台北的國光客運，造成1人送醫不治及14人受傷送醫，確切肇因待警調查釐清。

國光客運表示，目前公司各級主管已分別前往醫院慰問，提供一切所需協助，後續由警消釐清肇責原因，今天事故傷者醫療費用由公司保險從優理賠。

針對車上1名乘客送醫不治，國光客運表示，將提供慰問金新台幣10萬元，後續理賠待釐清責任由保險公司處理。

根據公路局台北區監理所資訊，遭撞客運車輛牌照狀態為繳銷重領，車輛為2016年10月出廠，下次定檢日期為今年10月17日，目前未有未結案的汽燃費和交通違規案件。

至於客運駕駛部分，57歲的駕駛在2022年9月取得職業大客車駕照，駕照狀態正常，駕照有效日至2027年10月31日，下次審驗日是2025年10月31日，定期訓練有效日2025年9月14日，目前未有未結案的交通違規案件。