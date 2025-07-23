快訊

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

國光客運遭撞 業者：全力協助、啟動保險理賠

中央社／ 台北23日電

新北萬里區中福路今天發生大貨車和國光客運車禍，造成1人不治及14人受傷送醫。國光客運表示，公司各級主管正分別前往醫院慰問，提供一切所需協助，傷者醫療費用由公司保險從優理賠。

新北萬里區中福路今天上午發生重大車禍，1輛載滿鋼條大貨車疑失控，撞擊對向滿載乘客到台北的國光客運，造成1人送醫不治及14人受傷送醫，確切肇因待警調查釐清。

國光客運表示，目前公司各級主管已分別前往醫院慰問，提供一切所需協助，後續由警消釐清肇責原因，今天事故傷者醫療費用由公司保險從優理賠。

針對車上1名乘客送醫不治，國光客運表示，將提供慰問金新台幣10萬元，後續理賠待釐清責任由保險公司處理。

根據公路局台北區監理所資訊，遭撞客運車輛牌照狀態為繳銷重領，車輛為2016年10月出廠，下次定檢日期為今年10月17日，目前未有未結案的汽燃費和交通違規案件。

至於客運駕駛部分，57歲的駕駛在2022年9月取得職業大客車駕照，駕照狀態正常，駕照有效日至2027年10月31日，下次審驗日是2025年10月31日，定期訓練有效日2025年9月14日，目前未有未結案的交通違規案件。

新北 萬里 車禍

延伸閱讀

重大車禍1死14傷 國光老總：會對死者和傷者負責 若責任在對方會求償

影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去

喪命39歲乘客坐駕駛座旁 國光客運：57歲駕駛經驗豐富 已成立專案小組

影／萬里車禍 警初步調查大貨車滿載鋼條失控衝對向車道

相關新聞

砂石車撞國光客運釀1死14輕重傷 公路局：兩方車籍及駕駛人駕籍均正常

新北市萬里區今早7時許發生砂石車與國光客運相撞的嚴重車禍，導致1人死亡、14人輕重傷，交通部公路局表示，本事故的砂石車及...

新北國光客運與大貨車對撞釀15人死傷 公路局初步查核結果出爐

旺昌交通公司一輛滿載鋼筋的大貨車，今天上午在新北市萬里區中福路與國光客運發生對撞事故，造成1死14人輕重傷，旺昌公司所在...

萬里1死14傷車禍 警員直擊撞擊瞬間救出駕駛和多名乘客

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。當時萬里分駐所警員莊育承剛好開...

影／萬里1死14傷大貨車鋼條噴洩怵目驚心畫面曝 這騎士滑滑滑逃一劫

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。有車輛行車記錄器拍下撞擊瞬間，...

萬里車禍釀1死14傷 2人送汐止國泰治療後離院

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條大貨車與國光客運撞擊，釀1死14傷。2名送汐止國泰醫院的...

影／萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎 傷者多坐前半段

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天上午7時55分發生嚴重車禍，葉男駕駛的大貨車載運大批鋼條疑超重，打滑衝到對向撞到護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。