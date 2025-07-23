聽新聞
0:00 / 0:00
影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條大貨車與國光客運撞擊，客運上含司機有41人，39歲游姓男乘客搶救不治。事發前的監視器影像曝光，大貨車往萬里方向，突然偏移撞上對向的客運，大貨車瞬間翻覆，現場一片狼藉，騎在大貨車後方的目擊者嚇得趕緊報案。
從事發前監視器畫面來看，國光客運一路行駛、停靠過程都正常，大貨車車速也算穩定，過程中有過彎、會車，卻突然偏離車道，駛向對向車道撞上客運，事故原因及肇責正由警方調查中。
金山警分局調查，國光客運是由57歲陳姓男司機開車，是往台北方向，大貨車駕駛31歲葉姓男子從基隆往金山方向行駛，大貨車突然打滑偏移，往對向車道衝去，撞擊客運後，大貨車翻覆，葉姓駕駛卡在車內，手腳骨折，送往三總救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言