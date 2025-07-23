砂石車撞國光客運 死者因座位角度頭部受重創身亡、身體無明顯傷勢

新北市萬里區景美路今早發生砂石車撞擊對向國光客運車禍，坐在前座的男乘客，頭部受重創，身體其他部位無明顯傷勢，送醫不治。初步研判因為座位角度，死者頭部疑遭砂石車頭直撞撞擊致死。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7時55分接獲報案，萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車車禍，派遣人車前往救援。由於傷者人數多，基隆消防局也出勤支援。

警方初步調查，砂石車司機開車沿景美路基隆往金山方向行駛，因打滑而進入對向車道，撞擊行駛對向車道的國光客運。

車禍發生後，砂石車司機受困駕駛座，意識清楚。國光客運1名男乘客無呼吸心跳，客運司機及另外10多名乘客分受輕重傷，分送多家醫院治療。

這起車禍的傷者中，有4人被送到基隆長庚醫院急救。傷勢最嚴重的傷者，被送往基隆長庚醫院前已無呼吸心跳，醫師急救無效，上午9時27分宣告不治。

基隆長庚醫院副院長詹益聖說，4名患者中，有1人到院前已經沒有呼吸心跳，瞳孔放大，腦部有嚴重外傷，急診團隊急救30分鐘以上，未能救回，宣告不治，非常的惋惜。