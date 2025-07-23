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砂石車衝撞客運釀1人OHCA 國光客運：砂石車跨過車道撞倒客運
新北市萬里區今早7時許發生一起嚴重車禍事故，一輛砂石車與國光客運相撞，截至今早9時40分，目前1名OHCA、2名重傷、12名輕傷。國光客運總經理任季男表示，初步了解為砂石車跨過車道撞倒客運，總公司已派人員到現場，後續公司會協助受傷乘客，另也會向砂石車業者求償。
新北市萬里區今早7時許發生砂石車與國光客運相撞的嚴重事故，任季男表示，根據金山站長回報，疑似是砂石車跨過車道撞倒客運，砂石車轉彎時車速太快衝過來，客運車門打不開，目前警消處理當中，據了解，重傷者已送長庚醫院，其餘輕傷者則送其他醫院。
任季男說，經站長回到，該事故客運車輛滿載，包含駕駛共有41位，他自己也正趕往現場了解狀況，後續也會關懷受傷司機及乘客，公司都有保險，會依照保險規定來處理，另也會向砂石業者求償。
根據警方統計，截至今早9時40分，客運人數41人、砂石車司機1名。客運部分15人由公所負責接駁轉運，12人無大礙自行離開（27人）；14人送醫（1人OHCA、1人重傷、12輕傷）；基隆長庚4名、部基3名、金山台大2名、汐止國泰2名、萬芳醫院3名；砂石車司機重傷，送內湖三總。
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