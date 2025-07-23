新北萬里砂石車撞客運10人受傷送醫 傷勢最重男乘客宣告不治

新北市萬里區景美路今早近8時，發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷。坐在客運前方的40多歲男性乘客，送醫時已無呼吸心跳，送基隆長庚醫院急救無效，宣告不治。受困車內的砂石車司機約9時半救出，送往三總內湖總院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7時55分接獲報案，萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車車禍，派遣人車前往救援。由於傷者人數多，基隆消防局也出勤支援。

警方初步調查，砂石車司機開車沿景美路基隆往金山方向行駛，因打滑而進入對向車道，撞擊行駛對向車道的國光客運。