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新北萬里砂石車撞客運10人受傷送醫 傷勢最重男乘客宣告不治

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導
新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影
新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影

新北萬里區景美路今早近8時，發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷。坐在客運前方的40多歲男性乘客，送醫時已無呼吸心跳，送基隆長庚醫院急救無效，宣告不治。受困車內的砂石車司機約9時半救出，送往三總內湖總院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7時55分接獲報案，萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車車禍，派遣人車前往救援。由於傷者人數多，基隆消防局也出勤支援。

警方初步調查，砂石車司機開車沿景美路基隆往金山方向行駛，因打滑而進入對向車道，撞擊行駛對向車道的國光客運。

車禍發生後，砂石車司機受困駕駛座，意識清楚。國光客運1名男乘客無呼及心跳，客運司機及另外10多名乘客分受輕重傷。消防人員將傷勢最嚴重的傷者，送往基隆長庚醫院急救，醫師急救無效，宣告不治。

新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影
新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影

新北 萬里 車禍

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