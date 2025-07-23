影／萬里砂石車撞客運 乘客睡夢中被撞擊驚醒

新北市萬里區中幅段今天上午7點50分獲報，一輛砂石車打滑衝撞一輛滿載40名乘客的國光客運，造成1名乘客OHCA（到院前無呼吸心跳），1人重傷、13人輕傷。車上乘客高小姐驚嚇回憶，今天要到台北上班，大部分的人當時都在閉目養神，突然一聲巨響，她雖然有繫安全帶，整個人還是被撞擊力給震彈起來，接著看到車輛冒煙，趕緊衝下車避難。

坐在後排的高小姐說，當時聽到巨大聲響後，玻璃碎片四散，才知道發生車禍，根本不知道是誰撞誰，只知道要趕快逃。

劉先生則是坐在第三排，非常靠近撞擊點，他直呼，「前面那個人比較嚴重」，當時自己也是在休息，突然一堆玻璃朝他飛濺過來，手部跟臉部都有擦挫傷。

萬里區長黃雱勉表示，目前共計調了11台救護車，患者都已經送醫。