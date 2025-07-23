萬里砂石車撞國光客運 部分傷者送三總 院方：全力救治

新北市萬里區中幅段今天上午發生嚴重車禍，一輛砂石車打滑衝撞滿載40位乘客國光客運，造成10多人輕重傷，消防人員到場時，一名30歲男性乘客已無呼吸心跳，駕駛則受重傷但意識清醒，傷患送基隆長庚醫院及三軍總醫院救治，另有部分乘客送至三總醫院救治，院方證實，部分傷患已送至該院，全力搶救中。

今天上午萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車交通事故，疑似是砂石車從基隆往金山方向行駛時，打滑越過對向車向與對向撞上國光客運，砂石車駕駛意識清楚受困車中，國光客運1名乘客OHCA，駕駛及1名乘客先行送醫，後續10名受傷待送，未受傷乘客自行離去。

目前初步計有1人OHCA，13人受傷，OHCA男為坐在駕駛旁的乘客，因為直接受到衝擊，傷勢嚴重。該車禍影響雙向通行，暫時封閉車道，由警方管制往基隆方向車道，引導車流行駛台二線替代道路。截至上午9時許，砂石車駕駛仍有意識，但仍受困車中。