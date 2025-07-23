萬里砂石車撞國光客運1OHCA、13輕重傷 砂石車司機受困搶救中

新北市萬里區中幅段今天上午7點50分獲報，一輛砂石車打滑衝撞一輛滿載40名乘客的國光客運，造成十多人輕重傷，消防人員到場，將一名客運乘客男（約30歲）OHCA（到院前無呼吸心跳）、國光客運駕駛（67歲）重傷意識清醒、另還有2名重傷患者，都送基隆長庚救治，其餘傷者陸續送醫中。目前砂石車駕駛有意識，仍受困車中。

今天上午萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車交通事故，疑似是砂石車從基隆往金山方向行駛時，打滑越過對向車向與對向撞上國光客運，砂石車駕駛意識清楚受困車中，國光客運1名乘客OHCA，駕駛及1名乘客先行送醫，後續10名受傷待送，未受傷乘客自行離去。

目前初步計有1人OHCA，13人受傷，OHCA男為坐在駕駛旁的乘客，因為直接受到衝擊，傷勢嚴重。

該車禍影響雙向通行，暫時封閉車道，由警方管制往基隆方向車道，引導車流行駛台二線替代道路。