301調查強迫勞動 民團呼籲改善地下勞動市場

因應美國三○一條款，勞動部昨表示，將限制輸入強迫勞動貨品，引發關注。台灣雇主協會、台聯黨則呼籲政府，不應將美方尚未完成程序的提案視為最終裁決，應優先解決失聯移工、人口販運及地下勞動市場問題，同時建立符合國際標準的進口管理制度，防堵涉及強迫勞動產品。

台灣雇主協會理事長張姮燕表示，國際勞工組織（ＩＬＯ）第廿九號公約對強迫勞動有明確定義「以任何懲罰相威脅，強使任何人從事其本人不曾表示自願從事的所有工作或勞務。」美國政府採行的標準也強調「非自願」與「懲罰威脅」兩項核心要件，包括債務束縛、扣留證件、扣薪、限制行動自由、暴力脅迫等情況。

張姮燕指出，美國關切重點，在於各國是否建立禁止進口強迫勞動產品的法制與管理機制，而非認定我企業、漁民或家庭雇主普遍涉及強迫勞動，政府不應將國際供應鏈治理議題，錯誤轉化為打擊合法雇主的理由。

她表示，若政府真心重視人口販運與強迫勞動問題，就應正視台灣目前近十萬名失聯移工所形成的地下勞動市場。這些失聯移工游離於正式管理體系外，工作條件、薪資待遇及人身安全難受到保障；這類缺乏監管的地下勞動市場，更值得政府投入資源加以改善與管理。

台聯黨說，此次ＵＳＴＲ調查認定的重點，在於台灣法制尚未建立完整的禁止進口強迫勞動產品機制，而非認定台灣企業、漁民或雇主實施強迫勞動，政府應正確認識美方調查內容，避免誤讀國際訊號。