參考美方 我禁「強迫勞動」貨品輸入 可能含魚貨等

美國以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少百分之十關稅。勞動部昨回應，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源限制輸入強迫勞動貨品。經濟部稱，將以「貿易法」作為管制法源，循跨部會審定程序研議後，公告限制強迫勞動貨品輸入。

所謂「強迫勞動產品」，是指在全部或部分生產過程，勞工遭致暴力、恐嚇威脅、債務拘束、預扣薪資、扣留身分文件等違背自由意願之下製造出的商品。舉例來說，美國認定，新疆棉就是中國政府以是「職業教育培訓中心」為由，強迫數十萬維吾爾族和其他少數民族人士採摘棉花；部分國家的遠洋漁船，也因限制外籍漁工的人身自由、扣留證件或抵債勞務等，所捕撈的海鮮漁貨也被視為強迫勞動貨品。屆時都有可能因此禁止輸台。

經濟部指出，為防範外國強迫勞動產品流入我國供應鏈，確保台灣產業持續成為國際認可的優質供應鏈成員，並使貿易與消費更符合人權價值，將依「貿易法」推動相關管制作為，並透過跨部會審議程序，研議公告限制輸入強迫勞動貨品。

不過，相關加徵關稅措施尚未定案。經濟部表示，美方後續仍須舉辦公聽會，並接受各界提出反駁意見書後，再進一步完成最終決定。

勞動部表示，因為台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中，針對強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方認可，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率百分之十的十四國之中，比日韓都低。