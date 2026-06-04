因應美301調查結果 經濟部將公告限制強迫勞動貨品進口名單

美國日前公布強迫勞動301調查報告，擬針對60個經濟體課徵10％或12.5％關稅。其中，台灣因未能有效禁止強迫勞動產品進口，被列入加徵10％關稅名單。對此，經濟部表示，將以「貿易法」作為管制法源，循跨部會審定程序研議後，公告限制強迫勞動貨品輸入。

經濟部指出，為防範外國強迫勞動產品流入我國供應鏈，確保台灣產業持續成為國際認可的優質供應鏈成員，並使貿易與消費更符合人權價值，將依「貿易法」推動相關管制作為，並透過跨部會審議程序，研議公告限制輸入強迫勞動貨品。

美國商務部（USTR）於今年3月12日針對60個經濟體未有效禁止強迫勞動製成品進口的情況，啟動301條款調查，並於6月2日完成認定程序。根據調查結果，部分經濟體擬被加徵10％關稅，台灣屬於此類；另有部分經濟體擬被加徵12.5％關稅，台灣主要競爭對手日本、南韓及中國均列入其中。

不過，相關加徵關稅措施尚未定案。經濟部表示，美方後續仍須舉辦公聽會，並接受各界提出反駁意見書後，再進一步完成最終決定。