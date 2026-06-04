聽新聞
0:00 / 0:00
美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益
美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。
針對美國以強迫勞動為由加徵關稅，林沛祥表示，他個人認為，反對強制勞動是國際社會共同的價值，但各國的產業結構、勞動制度與發展背景本來就不盡相同。如果把自己的標準直接套用到全世界，甚至作為加徵關稅的理由，恐怕有失公允，也容易讓人質疑到底是在維護人權，還是在維護關稅。
林沛祥說，更何況，這次被點名的不是少數國家，而是超過60個經濟體；若全世界都有問題，問題究竟出在哪裡？確實值得思考。
林沛祥說，古人說「欲加之罪，何患無辭」，今天是強制勞動，明天會不會又有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換；政府也應該盡速向美方爭取說明與澄清，捍衛台灣產業與勞工的權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。